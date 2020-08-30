Гороскоп на 30 августа для всех знаков зодиака

Знаете чего хотят Близнецы? Они хотят, чтобы подул летний, тёплый, перехватывающий дыхание ветер перемен, и сдул из их жизни всё лишнее. если Близнецы решат сделать кого-то счастливым, то человека уже ничто не спасёт! вам никогда не удастся узнать, что у Близнецов на душе, если они сами того не захотят. Но если они вам доверились, знайте, — вы для них один из самых близких друзей!

Скорпионы могут сделать вид, что не заметили плевка в душу, но это не значит, что они о нем забыли. Скорпиону нравятся простые в общении люди, бесхитростные, искренние и не таящие чувств. Скорпионам не стоит строить фантастических теорий, объясняющих непонятное поведение людей, — лучше научиться задавать прямые вопросы. Скорпионы редко проявляют агрессию сразу, — они предостерегают, намекают, подают знаки... И не стоит дожидаться, когда у них кончится терпение.

Объятия — это, наверное, одна из самых страстных форм проявления любви для Львов, потому что вы ощущаете себя в безопасности и близко к человеку. Такое чувство, что все печали ушли, и это одно из самых потрясающих чувств в мире. многих женщин заботит вопрос: "Как удержать мужчину?" Но женщины-Львы знают, что если хочешь быть действительно счастливой — не стоит жить с мужчиной, которого нужно удерживать.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Читайте ежедневный гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака на нашем сайте. Гороскоп на сегодня, 30 августа, для всех знаков зодиака читайте далее в нашем материале.

Гороскоп на 30 августа 2020 года для Овнов

Любовный гороскоп для Овнов

Сегодня вам предстоит что-то потерять. Звезды очень надеются на то, что это будет всего лишь мелкая монетка или что-нибудь совершенно ненужное. Потому что теоретически потерять вы можете что угодно, в том числе и любовь, и вашего любимого человека. Будьте внимательны!

Общий гороскоп для Овнов

Сегодня вы сможете найти время и силы и для себя и для других. Найти-то вы их найдете, но рассчитать их так, чтобы хватило до конца дня, вряд ли сумеете. Возможно, придется рано лечь спать.

Гороскоп здоровья для Овнов

Нынче ваш энергетический потенциал может быть несколько снижен, однако сейчас не стоит восполнять его с помощью калорийной пищи. Если чувствуете нехватку сил, лучше поспите немного.

Кулинарный гороскоп для Овнов

Сегодня вам не стоит обедать до тех пор, пока вы совершенно отчетливо и однозначно не ощутите чувство голода. Только в этом случае процесс приема пищи доставит вам хоть какое-то удовольствие. Кстати, ради такого дела вполне можно поступиться изрядной частью завтрака — например, поджарить яичницу не из четырех, а только из трех (максимум — трех с половиной) яиц.

Бизнес-гороскоп для Овнов

Сегодня ваши недруги, сами того не желая, подкинут вам замечательную идею по развитию вашего бизнеса и рационализации вашего трудового процесса. Ваша основная задача — сделать все возможное для того, чтобы они и не заподозрили, сколь ценными сведениями с вами поделились.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Гороскоп на 30 августа 2020 года для Тельцов

Общий гороскоп для Тельцов

Сконцентрируйте всю свою энергию на достижении основной цели, хватит размениваться по мелочам. Любого рода компромиссы лишь помешают вам сегодня.

Бизнес-гороскоп для Тельцов

Сегодня звезды не рекомендуют вам торопиться. Лучше семь раз проверить, прежде чем один раз отрезать. Излишняя осторожность и осмотрительность вам в этот день явно не помешают, а то и пользу неоспоримую принесут. Постарайтесь однако не медлить чересчур долго: срыв сроков вам вряд ли простят.

Кулинарный гороскоп для Тельцов

Это откровенно пивной день и ваше счастье, если вы относитесь к почитателям этого дивного пенного напитка. Если вы к ним еще не относитесь — попробуйте приобщиться. Только начинать следует не с абы какого сорта, прикупленного в ближайшем ларьке, выбранного методом инженерного тыка, а с чего-нибудь приличного, поданного в соответствующей обстановке. В общем — ваш путь явно лежит в ирландский паб.

Любовный гороскоп для Тельцов

Сегодня вам предстоит принять ответственное решение касательно ваших отношений. И вы его примете, потому что другого выхода у вас просто не будет. Вашей половинке об этом лучше рассказать постфактум, иначе ее эмоции могут повлиять на правильность и логичность ваших рассуждений.

Гороскоп здоровья для Тельцов

Сегодня держитесь подальше от огня и любых других горячих или легковоспламеняющихся предметов. Риск получения ожогов велик, как никогда, лучше уж провести день поближе к холодильнику.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Гороскоп на 30 августа 2020 года для Близнецов

Гороскоп здоровья для Близнецов

В этот день вам стоит пересмотреть ваши взгляды на тот образ жизни, который вы ведете. Постарайтесь сделать это здраво и максимально беспристрастно, поскольку это самым непосредственным образом будет влиять на состояние вашего здоровья.

Общий гороскоп для Близнецов

Сегодня вы можете столкнуться с чем-то, что приведет вас в дикую ярость, последствием которой могут оказаться поломанные предметы обихода, порванная одежда и фонари под глазами. Посему лучше провести день подальше от легкобьющихся предметов, а лучше и от людей.

Бизнес-гороскоп для Близнецов

Если есть возможность выполнить какие-то ваши непосредственные трудовые функции на дому, лучше сегодня этим заняться. В противном случае, ваша работа может на следующей неделе застопориться в силу того, что перед вами встанет слишком много некрупных задач, требующих времени и усилий.

Кулинарный гороскоп для Близнецов

Сегодня особую важность приобретут напитки. Уделите максимум внимания вопросу выбора жидкостей, которыми вы намерены поить свой организм. Избегайте соков цитрусовых фруктов, им лучше предпочесть яблочный, грушевый или сливовый. Любителям более серьезных напитков настоятельно рекомендуется ограничиться пивом или столовым вином, если пива не хочется.

Любовный гороскоп для Близнецов

В этот день ваше настроение, равно как и ваши отношения с вашим любимым человеком, будет целиком и полностью зависеть от того, какая музыка будет звучать в вашей душе и ушах.

Рак (22 июня — 22 июля)

Гороскоп на 30 августа 2020 года для Раков

Общий гороскоп для Раков

Сколько можно ныть, жалуясь на жизнь? Посмотрите на цветы, послушайте птиц — все лучшее времяпрепровождение. А там, глядишь, и лучше станет.

Бизнес-гороскоп для Раков

Сегодня вы вольны делать всё, что только вашей капризной душе будет угодно. Сходите в кино, на выставку, пригласите гостей или просто проведите день дома. Не отказывайте себе в исполнении желаний, это бывает очень и очень вредно! Получайте удовольствие от жизни!

Кулинарный гороскоп для Раков

Нынешний день требует какой-нибудь перемены. Хорошее время для того, чтобы сесть на диету, или, напротив, ее закончить. Не хотите экспериментировать с количеством и калорийностью пищи, попробуйте поискать новых вкусовых ощущений. Рекомендуемое направление поиска — индийская кухня. Ну а если и это вас не прельщает, быть может, тогда смените время обеда?

Любовный гороскоп для Раков

В этот день вам стоит вспомнить о том, что ваш любимый человек, какой бы выдержкой он ни обладал, тоже не железный, а значит, и он когда-нибудь может сломаться. И у вас не останется надежной опоры и верного защитника. А значит, сейчас нужно сильным становиться вам, чтобы дать ему время немного отдохнуть и окрепнуть.

Гороскоп здоровья для Раков

Сегодня Раков стоит позаботиться о шейном отделе позвоночника, поскольку сейчас это самое уязвимое место в вашем организме. Не забывайте про лечебную гимнастику и старайтесь слишком не напрягать мышцы шеи.

Лев (23 июля — 23 августа)

Гороскоп на 30 августа 2020 года для Львов

Любовный гороскоп для Львов

Сегодня на вас нападёт беспричинная ностальгия по безвременно ушедшей любви. Даже если вы сейчас счастливы с вашей половинкой и вам больше никого и ничего не надо, мелодия, картинка или фраза из прошлого вернёт вас на несколько лет назад, вы вспомните те, некогда любимые глаза и захотите вернуться в прошлое... Хоть ненадолго.

Кулинарный гороскоп для Львов

Неплохой день для того, чтобы на что-нибудь решиться. На приготовление ласточкиных гнезд, например, или на их поедание. Кажется, в китайских ресторанах подают маринованные. Или соленые? Полюбопытствуйте.

Бизнес-гороскоп для Львов

В этот день звезды не рекомендуют вам придавать какое-то особое значение словам старших — как по возрасту, так и по должности. Наверняка они где-то в чем-то ошибаются, а авторитарность мешает им это осознать. Вам, впрочем, тоже совершенно не обязательно об этом говорить — только проблем на свою голову наживете.

Гороскоп здоровья для Львов

Если недавно вы не отказывали себе в горячительных напитках, и к тому же не всегда помнили про сбалансированное питание, то в этот день вам обязательно следует уделить внимание состоянию здоровья своей печени.

Общий гороскоп для Львов

Вы склонны слишком многое принимать на свой счет. Не стоит, далеко не все делается специально, чтобы вас обидеть, что-то к вам и вовсе никакого отношения не имеет.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Гороскоп на 30 августа 2020 года для Дев

Бизнес-гороскоп для Дев

Сегодня звезды решат проверить вас на непреклонность и верность вашим идеалам и жизненным принципам. Не отступайте ни на шаг от своих убеждений — они не меньшее достояние, нежели счет в банке.

Любовный гороскоп для Дев

В этот день вы неожиданно для себя обнаружите, что мир тесен. А значит, вы наверняка знакомы с кем-то из друзей, знакомых или родственников вашего любимого человека. Что ж, возможно, судьба таким образом хочет вам что-то сказать. Не затыкайте уши, прислушайтесь!

Общий гороскоп для Дев

Сегодняшний день может оказаться для вас чрезвычайно дорогостоящим. Спасти от этой напасти сможет вовремя подоспевшая дружеская помощь, так что неплохо бы заранее заручиться чьей-либо поддержкой.

Кулинарный гороскоп для Дев

Сколь бы ни был голоден и нетерпелив тот, с кем вы соберетесь сегодня вместе обедать, не поддавайтесь его требованиям поесть немедленно в первом попавшемся заведении, попросив то, что дадут наиболее оперативно. Ничего путного из этого не выйдет. Если вам не под силу переубедить торопыгу, отправляйтесь кушать в одиночестве, вы от этого только выиграете.

Гороскоп здоровья для Дев

Нынче возможны проблемы с кишечником, однако, если вы обернете свою придирчивость в выборе блюд себе же во благо, то, скорее всего, неприятностей со здоровьем вполне можно будет избежать.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Гороскоп на 30 августа 2020 года для Весов

Общий гороскоп для Весов

Не верьте сегодня ничему, чего вы не видели своими глазами. Делать выводы с чужих слов так же опасно, как подписывать документы, даже не попытавшись прочитать, что же в них написано.

Бизнес-гороскоп для Весов

Сегодня звезды обещают удачный день в финансовом отношении. Вам, возможно, возвратят старые долги, и ваше материальное положение улучшится. Но не спешите тратить полученные деньги. В ближайшее время предвидятся больше траты, нужно подготовиться к ним так, чтобы они не оказались чрезмерными.

Гороскоп здоровья для Весов

Нынче старайтесь беречь себя от различных сквозняков, так как сейчас из-за них у вас может продуть шею или поясницу. Как вы тогда будете оглядываться и нагибаться?

Любовный гороскоп для Весов

Весам нынче стоит как можно трепетнее отнестись к вопросам здоровья членов семьи, обязательно поинтересоваться их самочувствием и ни в коем случае не нагружать тяжелой работой. Нужно что-то перетащить, а муж валяется на диване — путь отдыхает, позвоните другу, заодно и пообщаетесь. Или, быть может, жена не хочет возиться с готовкой, ссылаясь на головную боль — отлично, вы давно не виделись с мамой.

Кулинарный гороскоп для Весов

Сегодня вас будут окружать странные люди, рядом с вами будут происходить странные события — придется для поддержания общий атмосферы этого дня выбирать странную пищу. Лучше всего для этой цели подойдет национальная кухня какого-нибудь далекого народа, африканского или, быть может, индейского происхождения. Если, конечно, удастся найти место, где такие блюда готовят.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Гороскоп на 30 августа 2020 года для Скорпионов

Кулинарный гороскоп для Скорпионов

Сегодня вы можете поменять решение на в корне противоположное буквально через пять минут после того, как его приняли. Придется вам обойтись уже готовыми блюдами, поскольку ждать, пока что-то приготовят вам с нуля, никак нельзя, иначе есть заказанное вы будете уже безо всякого удовольствие. Так что не позволяйте поварам испытывать свое терпение.

Общий гороскоп для Скорпионов

Сегодня, прежде чем говорить что-то, что может иметь последствия в будущем, остановитесь и подумайте. Нынче вы можете совершить довольно дорогостоящую ошибку.

Гороскоп здоровья для Скорпионов

В этот день Скорпионам следует быть особенно внимательными к правилам гигиены. Не стоит думать, что быстро поднятое упавшим не считается — так ли нужен вам риск подхватить кишечное расстройство?

Бизнес-гороскоп для Скорпионов

В этот день звезды не рекомендуют вам поступаться своими принципами ради общего дела. В конце концов, в первую очередь вы человек с чувством собственного достоинства, а уже потом винтик в чьем-то замысловатом механизме. Если вы сами будете себя уважать, то и другие вас зауважают.

Любовный гороскоп для Скорпионов

Сегодня не забудьте отоспаться перед предстоящей ночью: она окажется действительно богатой на любовные приключения и сильные впечатления. Ваши сердце и душа рискуют очень устать, поэтому дайте им предварительный заряд сил, чтобы они выдержали все от начала и до конца.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Гороскоп на 30 августа 2020 года для Стрелецов

Общий гороскоп для Стрелецов

Сегодняшний день стоит провести в компании друзей, а то они уже слегка подзабыли, как вы выглядите. И вообще, постарайтесь возобновить ряд старых знакомств, они могут вам вскоре понадобиться.

Любовный гороскоп для Стрелецов

Сегодня вы всерьёз задумаетесь о ценности семьи и о том, какую роль эта ценность играет в вашей жизни и в жизни вашего любимого человека. Звёзды рекомендуют подумать над этими вопросами вместе — авось и планы на будущее какие-то выстроятся, более или менее определённые.

Гороскоп здоровья для Стрелецов

В этот день вам было бы полезно позаботиться о здоровье своей спины, особенно, если вы ведете сидячий образ жизни и вам не всегда удается поработать над собой. Не ленитесь, а начните укреплять мышцы спины уже сегодня.

Кулинарный гороскоп для Стрелецов

Сегодня вам может представиться возможность попробовать что-то совершенно невероятное. Может, засахаренных пауков. Или жареных тушканчиков. Или маринованных змей. Не отказывайтесь — когда еще выпадет такой шанс... Но, на всякий случай, держите под рукой телефон — вдруг "не пойдет"? Пищевое отравление — это, знаете ли, штука серьезная.

Бизнес-гороскоп для Стрелецов

Вас поджидает очень интересное предложение, которое касается личной жизни или карьеры — а может быть и всего сразу. Возможны совместные путешествия с семьёй за город. Успешно сложатся все мелкие дела, и поэтому день будет просто создан для релаксации и восстановления своих душевных сил.

Козерог (22 декабря — 20 января)

Гороскоп на 30 августа 2020 года для Козерогов

Кулинарный гороскоп для Козерогов

Постарайтесь избегать экстрима от кулинарии во всех его проявлениях. Скажем, для того, чтобы проверять, действительно ли в микроволновке нельзя готовить яйца, день решительно не подходит. Также не стоит пробовать нечто новое, если у вас есть сомнения в том, что вам оно понравится, или вы первый раз в жизни слышите название основного компонента блюда. Заказывайте еду простую и понятную. Сендвичи с ветчиной и огурцом, жареную треску с соусом тар-тар, салат оливье...

Общий гороскоп для Козерогов

Сегодня вы будете окружены доброжелателями. Это суровое испытание, но если вам удастся его выдержать и от них не сбежать, вы будете щедро вознаграждены за мужество.

Бизнес-гороскоп для Козерогов

В этот день вам стоит продолжить или начать поиски работы, особенно если для вас это на данный момент актуально. Если же нет — тоже можете попробовать из спортивного интереса хотя бы: а вдруг получится что-то неожиданно выгодное и перспективное? Только об основной работе не забывайте.

Любовный гороскоп для Козерогов

Строя глазки очередному представителю противоположного пола, не забывайте о том, что вы несете некоторую ответственность за тех, кто в вас влюблен, кого вы приручили. Поэтому если к таковой ответственности вы не готовы, может быть, не стоит ее искать?

Гороскоп здоровья для Козерогов

В этот день большинству Козерогов не придется беспокоиться о состоянии своего здоровья, так как сейчас никаких трудностей у вас оно вызвать не должно. Можете сейчас никак не ограничивать свою активность.

Водолей (21 января — 20 февраля)

Гороскоп на 30 августа 2020 года для Водолеев

Любовный гороскоп для Водолеев

Сегодня вашему любимому человеку захочется чем-то вас удивить, даже ошарашить. У него это с успехом получится, но только в том случае, если вы будете действительно искренне показывать свои чувства и не скрывать от вашей половинки ничего из того, что хотели бы скрыть.

Кулинарный гороскоп для Водолеев

То, что будет приготовлено сегодня, простоит довольно долго, вне зависимости от того, предназначено оно для длительного хранения, или нет. Так что предпочтительнее заняться какими-нибудь заготовками впрок.

Бизнес-гороскоп для Водолеев

Не стоит ожидать от этого дня возможности расслабиться и отдохнуть. Нынче вы уподобитесь широко известному грызуну, забавы ради засунутому в колесо — скорость бешеная, а смысла — ноль.

Общий гороскоп для Водолеев

Сегодня более всего вы будете нуждаться в собеседнике. Даже не столько в собеседнике, сколько в слушателе, время от времени говорящем "угу" и "да что вы говорите!".

Гороскоп здоровья для Водолеев

В этот день Водолеям не следовало бы перегружать свое зрение, поскольку сейчас последствия чрезмерного напряжения не пройдут незамеченными. Вам также следует позаботиться о правильной работе вашего кишечника.

Рыбы (21 февраля — 20 марта)

Гороскоп на 30 августа 2020 года для Рыб

Общий гороскоп для Рыб

Вы склонны тратить непозволительно много душевных и физических сил на то, что скорее всего является лишь иллюзией. Взгляните на вещи здраво, сегодня это должно получиться.

Любовный гороскоп для Рыб

Сегодня вам стоит выкроить хотя бы минутку на откровенный разговор с вашим любимым человеком. Этот разговор может дать больше, чем различные намеки, угрозы или попытки доказать что-то действиями или их отсутствием. Впрочем, вы сами в этом убедитесь как только попробуете.

Гороскоп здоровья для Рыб

Сейчас Рыбам следует помнить о том, что в заботе о здоровье имеет место такая важная деталь, как регулярность. Это к тому, что нынче вы будете склонны к забывчивости и наплевательскому отношению к режиму дня.

Бизнес-гороскоп для Рыб

Удачный день для занятий общественной деятельностью. Более того, ваш эмоциональный подъем и хорошее настроение способны заразить оптимизмом весь коллектив. Дерзайте — сегодня ваш день! Убедите окружающих в том, что ваша деятельность для них очень важна — и вам улыбнется удача.

Кулинарный гороскоп для Рыб

Побалуйте сегодня свой организм оливками-маслинами. Звезды говорят, что вы это заслужили. Если же вы считаете, что данная странная еда недостойна того, чтобы оказаться внутри вашего выдающегося организма, придумайте себе лакомство сами. Благо выбрать нынче есть из чего. Можете также попробовать съесть что-нибудь новенькое, ранее вами не еденное.