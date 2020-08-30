Количество больных коронавирусом в Украине стремительно растет - официальные данные на 30 августа

Количество больных коронавирусом в Украине стремительно растет — в воскресенье, 30 августа, зафиксировали 2096 новых случаев заражения. Общее количество больных
По состоянию на 30 августа коронавирусная болезнь зафиксирована в следующих областях:
- Винницкая область — 3948 случаев;
- Волынская область — 5417 случаев;
- Днепропетровская область — 2306 случаев;
- Донецкая область — 1416 случаев;
- Житомирская область — 3213 случаев;
- Закарпатская область — 7456 случаев;
- Запорожская область — 1558 случаев;
- Ивано-Франковская область — 9014 случаев;
- Кировоградская область — 810 случаев;
- г. Киев — 13093 случаи;
- Киевская область — 5580 случаев;
- Львовская область — 14 356 случаев;
- Луганская область — 312 случаев;
- Николаевская область — 1169 случаев;
- Одесская область — 7094 случая;
- Полтавская область — 770 случаев;
- Ровенская область — 9098 случаев;
- Сумская область — 1456 случаев;
- Тернопольская область — 5865 случаев;
- Харьковская область — 8889 случаев;
- Херсонская область — 392 случая;
- Хмельницкая область — 2402 случая;
- Черновицкая область — 10 145 случаев;
- Черкасская область — 1538 случаев;
- Черниговская область — 1777 случаев
Количество больных коронавирусом в мире также стремительно растет — по состоянию на 30 августа заболели уже более 25 млн человек. За последние сутки в мире диагностировали более 243 тысяч новых случаев. Больше количество больных растет в США, Бразилии и Индии. В России, которая находится на четвертом месте в мире по заболеваемости
На данный момент в мире за неделю диагностируют значительно более 1,5 млн новых случаев
Напомним, в Украине карантин по коронавирусу продлили до 31 октября. Он действует по адаптивным правилам — в зависимости, какой процент заболеваемости дает район или город областного значения, его выделяют в зеленую, желтую, оранжевую или в красную зоны. Красная зона — критическая, в ней закрывают кафе, рестораны и учебные заведения, останавливают городской транспорт. В зеленой зоне действуют обязательные требования — масочный режим и социальная дистанция. Желтая — это "буферная зона", которая не сильно отличается от "зеленой" за ограничениями, но становится предупредительной. В этом периоде запрещено посещать дома престарелых, больницы, социальные учреждения.
По результатам последнего заседания Государственной комиссии ТЭБ и ЧС на данный момент в 21 городах и районах Украины установлено "красный" уровень эпидемической опасности. С понедельника, 31 августа, карантин усиливают:
- города Ивано-Франковск, Калуш и Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;
- города Беляевка и Измаил Одесской области;
- города Дубно и Острог, Костопольский и Радивиловский районы Ровенской области;
- города Бережаны и Чертков, Бережанский район Тернопольской области;
- город Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский и Новоселицкий районы Черновицкой области.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что в мире подтвердили уже четвертый случай повторного заражения коронавирусом. На этот раз случай повторного заражения