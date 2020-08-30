Количество больных коронавирусом в Украине стремительно растет - официальные данные на 30 августа

Количество больных коронавирусом в Украине стремительно растет — в воскресенье, 30 августа, зафиксировали 2096 новых случаев заражения. Общее количество больных COVID-19 насчитывает уже 119074 человек, из них 2527 человек умерли из-за осложнений, спровоцированных коронавирусной болезнью. Уже 56734 украинца смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. 59813 украинцев продолжают болеть. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные Министерства здравоохранения.

По состоянию на 30 августа коронавирусная болезнь зафиксирована в следующих областях:

Винницкая область — 3948 случаев;

Волынская область — 5417 случаев;

Днепропетровская область — 2306 случаев;

Донецкая область — 1416 случаев;

Житомирская область — 3213 случаев;

Закарпатская область — 7456 случаев;

Запорожская область — 1558 случаев;

Ивано-Франковская область — 9014 случаев;

Кировоградская область — 810 случаев;

г. Киев — 13093 случаи;

Киевская область — 5580 случаев;

Львовская область — 14 356 случаев;

Луганская область — 312 случаев;

Николаевская область — 1169 случаев;

Одесская область — 7094 случая;

Полтавская область — 770 случаев;

Ровенская область — 9098 случаев;

Сумская область — 1456 случаев;

Тернопольская область — 5865 случаев;

Харьковская область — 8889 случаев;

Херсонская область — 392 случая;

Хмельницкая область — 2402 случая;

Черновицкая область — 10 145 случаев;

Черкасская область — 1538 случаев;

Черниговская область — 1777 случаев

Количество больных коронавирусом в мире также стремительно растет — по состоянию на 30 августа заболели уже более 25 млн человек. За последние сутки в мире диагностировали более 243 тысяч новых случаев. Больше количество больных растет в США, Бразилии и Индии. В России, которая находится на четвертом месте в мире по заболеваемости COVID-19 , на сегодняшний день число заболевших превышает 985 тысяч. Украина в мировой статистике по заболеваемости коронавирусом находится уже на 26 месте, среди стран Европы — на 12 месте.

На данный момент в мире за неделю диагностируют значительно более 1,5 млн новых случаев COVID-19 . Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня. На сегодняшний день более 6,8 млн человек продолжают болеть, умерли от осложнений, вызванных COVID-19 , 846 тысяч людей, вылечились – 17,5 млн пациентов.

Напомним, в Украине карантин по коронавирусу продлили до 31 октября. Он действует по адаптивным правилам — в зависимости, какой процент заболеваемости дает район или город областного значения, его выделяют в зеленую, желтую, оранжевую или в красную зоны. Красная зона — критическая, в ней закрывают кафе, рестораны и учебные заведения, останавливают городской транспорт. В зеленой зоне действуют обязательные требования — масочный режим и социальная дистанция. Желтая — это "буферная зона", которая не сильно отличается от "зеленой" за ограничениями, но становится предупредительной. В этом периоде запрещено посещать дома престарелых, больницы, социальные учреждения.

По результатам последнего заседания Государственной комиссии ТЭБ и ЧС на данный момент в 21 городах и районах Украины установлено "красный" уровень эпидемической опасности. С понедельника, 31 августа, карантин усиливают:

города Ивано-Франковск, Калуш и Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

города Беляевка и Измаил Одесской области;

города Дубно и Острог, Костопольский и Радивиловский районы Ровенской области;

города Бережаны и Чертков, Бережанский район Тернопольской области;

город Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский и Новоселицкий районы Черновицкой области.