Злонамеренные планы - Помпео сделал жесткое предупреждение Зеленскому

Геополитический спор Китая и США вокруг судьбы украинского предприятия "Мотор Сич", которое является одним из крупнейших производителей авиадвигателей в мире, набирает обороты. Госдеп США экстренно отреагировал на новости о том, что китайская компания Beijing Skyrizon и DCH Group украинского бизнесмена Александра Ярославского и ее аффилированные компании подали новое совместное заявление в Антимонопольный комитет Украины о покупке акций запорожского моторостроительного завода. Госсекретарь США Майк Помпео в последнем разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским, который состоялся 26 августа, назвал планы Китая "злонамеренными". Он предупредил украинского лидера, что они вызывают у Вашингтона озабоченность и опасения. Подробности разговора Помпео и Зеленского 30 августа обнародовала пресс-служба Госдепа США, передает ONLINE.UA.

"Госсекретарь Помпео выразил озабоченность США по поводу злонамеренных инвестиций КНР в Украину, включая попытки Пекина приобрести производителя двигателей «Мотор Сич»", — говорится в сообщении Госдепа.

Важно отметить, что Вашингтон не впервые выступает против покупки Китаем предприятия "Мотор Сич". Еще в прошлом году Джон Болтон, который занимал тогда пост советника президента США по национальной безопасности, стремился не допустить продажу украинского моторостроительного завода китайской компании. По мнению американских властей, успешная сделка позволит Китаю получить доступ к важным технологиям в сфере обороны.

На фоне этих опасений США Зеленский уже поручил СНБО и СБУ экстренно принять исчерпывающие меры по защите экономических интересов государства. По словам украинского лидера, очень важно обеспечить проведение всеобъемлющей оценки состояния деятельности объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, в том числе выявление и устранение факторов, блокирующих их работу. Также президент поручил осуществить системную оценку влияния на состояние экономической безопасности государства приватизации или продажи корпоративных прав в уставном капитале предприятий, имеющих монопольное (доминирующее) положение на рынке товаров, научно-исследовательских (научно-технических) учреждений, а также предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, в частности публичного акционерного общества "Мотор Сич".

При этом украинские эксперты убеждены, что инвестиционные намерения китайской компании Skyrizon и DCH Group являются уникальной возможностью для Зеленского положить конец геополитическому спору Китая и США вокруг судьбы "Мотор Сич" и вывести предприятие на сверхмощный мировой рынок авиационной индустрии.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что прокуратура наложила дополнительный арест на акции "Мотор Сич" после того, как китайские инвесторы вместе с DCH объявили о совместной заявке в АМКУ о покупке акций.