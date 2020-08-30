Это было сюрпризом - в команде Зеленского выступили с важным заявлением относительно ОРДЛО

Предложение члена команды украинского лидера Владимира Зеленского и главы делегации в ТКГ от официального Киева Леонида Кравчука об изменении поставления о проведении местных выборов в Украине, в том числе и ОРДЛО, поступило на рассмотрение Верховной Рады 21 августа. Оно стало сюрпризом для народных депутатов, в частности, для президентской фракции "Слуга народа". Верховная Рада рассмотрит это предложение, но не поддержит просьбу Кравчука и не внесет изменения в постановление о местных выборах, которые позволили бы провести выборы осенью 2020 года, в том числе в ОРДЛО. Такое мнение выразил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала Украина 24, передает ONLINE.UA.

"Для нас это обращение было сюрпризом. Мы понимаем, что на данный момент провести там (на оккупированных территориях Донбасса — ред.) выборы невозможно. Чтобы их провести, нужно выполнить нашу главное условие — привести границы в оригинальный вид, установить полный контроль над украинским границами, обеспечить таким образом демилитаризации этой зоны, обеспечить полный доступ любой партии. Только после этого могут состояться выборы", — отметил глава президентской фракции в парламенте.

Арахамия уверен, что депутаты не поддержат инициативу Кравчука о выборах на оккупированном Донбассе. Более того, он пояснил, что запустить избирательный процесс на оккупированных территориях уже невозможно "по-таймингу", даже если бы нардепы проголосовали за внесение изменений в постановление о местных выборах, запланированных на 25 октября.

Парламентарий признал, что вопрос очередности выполнения условий минских соглашений — сначала проведение выборов, потом контроль над границей или наоборот — зашел в тупик. Но Арахамия надеется, что все решится на нормадском саммите, который состоится 9 сентября.

"И там, у нас есть понимание, что будут достигнуты договоренности, как выйти из этого замкнутого круга. Вся надежда на саммит Нормандского формата, который состоится 9 сентября", — подытожил Арахамия.

Как известно, председатель парламента Дмитрий Разумков также считает, что нардепы поддержат идею Кравчука, который согласился с требованиями команды российского президента Владимира Путина и поддерживаемых ним боевиков ОРДЛО о проведении выборов на оккупированном Донбассе. По мнению Разумкова, помимо главы делегации в ТКГ, необходимо выслушать и позицию представителей других органов государственной власти, которые отвечают за мирное урегулирование войны на Донбассе, в частности руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Спикер Верховной Рады напоминал, что аналогичной позиции придерживается и президент Украины Владимир Зеленский, который не видит возможности провести выборы на временно оккупированных территориях, пока там находятся российские войска и контролируемые Кремлем боевики.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Кравчук сделал громкое заявление — он рассказал, что действительно общался с членами группировок "ДНР" и "ЛНР" на заседании ТКГ 19 августа, которое состоялось в формате видеоконференции. Политик обратил внимание на то, что власти Украины очень часто делают вид, что оккупационной власти не существует, однако, по его мнению, это ошибочная позиция.