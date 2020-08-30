Постол проиграл Рамиресу чемпионские титулы - полное видео зрелищного боя

В ночь с 29 на 30 августа в Лас-Вегасе на арене MGM Grand состоялся самый долгожданный бой лета сразу два титула чемпиона мира по версиям WBO и WBC, за которые боролись украинец Виктор Постол и американец Хосе Рамирес. Бой длился все 12 раундов, но по его результатам украинец проиграл американцу чемпионские титулы — победу по очкам судьи отдали Рамиресу. Полное видео зрелищного боя Постол — Рамирес можно посмотреть на ONLINE.UA.

С первого раунда боя Рамирес захватил инициативу, но уже во втором раунде Постол начал активно атаковать соперника. В результате первая половина боя получилась абсолютно равной для боксеров, но в седьмом раунде Рамирес достал украинца левым хуком и переломил ход поединка в свою пользу. Несмотря на это, Постолу удалось выиграть десятый раунд и навязать равный бой Рамиресу до конца поединка. Но все же американцу удалось сохранить чемпионские титулы за собой — судьи присудили победу Рамиресу решением большинства 114:114, 115:113, 116:112.

Бой Постол — Рамирес 29 августа: полное видео

Как известно, на профессиональном ринге Постол провел 34 боя, из которых 31 раз победил и три раза потерпел поражения, включая проигрыш Рамиресу. На счету Рамиреса нет ни одного поражения. Он провел 26 боев и добыл столько же побед, из них 17 нокаутом.

Напомним, Виктор Постол уже был чемпионом мира по версии WBC в период с 2015 по 2016 год. Он выиграл престижный титул в октябре 2015 года у аргентинца Лукаса Мартина Матисса, но уже в следующем бою проиграл его американцу Терренсу Кроуфорду. Победа над французом Мохамедом Мимуном сделала украинца обязательным претендентом на титул WBC и Постол надеялся победить этот бой, который считал самым важным в своей карьере.

Ранее ONLINE.UA публиковал видео церемонии взвешивания перед боем Постол — Рамирес.