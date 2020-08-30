Заявление Путина об Украине разозлило США - у команды Трампа лопнуло терпение

Резонансный скандал с задержанием российских боевиков ЧВК "Вагнер" в Беларуси снова набирает обороты из-за того, что президент России Владимир Путин заявил, что инцидент якобы умышленно устроили спецслужбы Украины при поддержке США. Украинский глава Владимир Путин мгновенно ответил на скандальные обвинения главы Кремля, напомнив, что в отличие от Москвы, официальный Киев не вмешивается во внутренние дела соседних стран. В команде американского главы Дональда Трампа разозлились после заявления Путина — официальный Вашингтон четко пояснил, зачем российские власти решили "связать" появление российских боевиков в Беларуси с Украиной и США. В Госдепе потребовали, чтобы Кремль немедленно прекратил использовать наемников для ослабления противников и подавления голоса народа в других странах. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Государственного департамента США Морганы Ортагус, у которой лопнуло терпение после наглых обвинения Путина, передает ONLINE.UA со ссылкой на Голос Америки.

"Нам известно о сообщениях о двуличном использовании Россией марионеточных сил. Эти истории отвлекают внимание от настоящей проблемы, которая заключается в том, что Россия использует эти силы для сокрытия собственных настойчивых усилий поставить правительства других стран в неудобное положение, усилить раздор внутри стран, поддержать автократов, и вообще сеять хаос, чтобы дать России возможность влиять на события глобально", — жестко ответила Ортагус на обвинения Путина.

Представитель команды Трампа также отметила, что Соединенные Штаты Америки поддерживают право народа Беларуси избирать своих лидеров "на действительно свободных и честных выборах с независимым наблюдателями, и за пределами ненадлежащего влияния российских спецслужб".

"Наглое использование Москвой наемников ЧВК Вагнера во всем мире обогащает российскую элиту, принося ущерб странам в которых она работает. Использование Россией компаний влияния для ослабления противников и подавления голоса народа является неприемлемым", — подытожила Ортагус.

Аналогичной позиции придерживаются и в Украине. В украинском МИД также считают, что заявлениями о вагнеровцах официальная Москва пытается оправдать свое вмешательство в ситуацию Беларуси, куда уже, кстати, Кремль готовит своих специалистов и правоохранителей для урегулирования ситуации. Официальный Киев убежден, что путин за своими наглыми обвинениями пытается оправдать свое непристойное поведение и показать, что не он один вмешивается в дела Беларуси.

Как известно, 29 июля в Беларуси задержали 33 россиян, которые оказались боевиками Вагнера. В Беларуси официально заявили, что целью боевиков была "дестабилизация ситуации" перед выборами президента Беларуси и подготовка теракта. Впоследствии Минск сообщил, что 14 из задержанных под Минском боевиков ЧВК "Вагнер" воевали на Донбассе. Украина настаивала на их эстрадиции, чтобы осудить боевиков за участие в войне против Украины. У Путина добились освобождения боевиков ЧВК "Вагнера". Уже 9 августа наемники вернулись в Россию без всякого наказания.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что у Зеленского ответили на дерзкие обвинения Путина о том, что российских боевиков ЧВК "Вагнер" в Беларусь отправили украинские спецслужбы.