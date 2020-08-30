Генштаб принял неожиданное решение об осеннем призыве в армию - что важно знать

Генштаб ВСУ обратился к украинцам с неожиданной новостью — руководство украинской армии поделилось планами на осенний призыв 2020 года, отметив, что планирует сократить численность граждан Украины, которые подлежат призыву на срочную военную службу. Соответствующее решение уже готовится для подачи на рассмотрение правительством. Если Кабмин его утвердит, что на срочную воинскую службу в октябре — декабре этого года призовут меньше украинцев. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

"С начала 2020 года привлечено к военной службе по контракту в Вооруженных силах Украины 25 тысяч человек. Из них более двух тысяч человек офицерского состава. Это дает возможность поставить вопрос об уменьшении численности граждан Украины, которые подлежат призыву на срочную военную службу в октябре-декабре этого года. Соответствующие предложения готовятся для представления на рассмотрение в Кабинет министров Украины", — говорится в сообщении Генштаба.

Однако в Генштабе не уточнили, на сколько именно планируют уменьшить количество призывников или сколько граждан привлекут к военной службе в период осеннего призыва. Сейчас там работают над тем, чтобы качественно укомплектовать армию рядовым и сержантами, что поможет увеличить количество военных, которые смогут служить по контракту.

Как известно, весенний призыв 2020 в Украине завершился только в июле — его продлили из-за карантина. На срочную службу в армию были призваны почти 16,5 тысяч украинцев. В этот году на военную службу призывали по новым правилам в соответствии с указом президента и распоряжением Кабмина от 26 февраля 2020 года. Они предусматривают, что обязательному призыву на срочную военную службу подлежат лица от 20 до 27 лет, не имеющие права на отсрочку. Юноши в возрасте 18-19 лет могут пойти в армию только по собственному желанию на основании личного письменного заявления.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Минобороны пояснило новые правила призыва в украинскую армию.