Это неправда - Зеленский срочно обратился ко всем украинцам

Накануне Международного дня пропавших без вести людей президент Украины Владимир Зеленский дал громкое обещание всем украинцам — он уверил, что власти сделают все для того, чтобы вернуть людей, которых незаконно удерживает в плену Россия и боевики ОРДЛО. С таким заявлением украинский лидер выступил на встрече с членами семей погибших защитников Украины и пропавших без вести. По словам Зеленского, официальный Киев подает в списки на взаимное освобождение всех — и гражданских, и военных. Президент уверил, что добьется возвращения всех — кто живой и неживой. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Мы действительно подаем в списках на взаимном освобождении, чтобы вы просто знали, всех. Нет такого, что мы подаем гражданских, а военных — нет. Такого нет. Это неправда. Поверьте. Украина работает над тем, чтобы сделать это возвращение как можно быстрее", — уверил Зеленский.

На встрече Зеленский также поднял вопрос относительно лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Единого реестра пропавших без вести, наработки и утверждение единого протокола эксгумации, обеспечения обязательного психологического сопровождения членов семей погибших, пропавших без вести и пленных. Координатор рабочей группы при Офисе Президента по вопросам пропавших без вести на Донбассе и военных и гражданских заложников (пленных) Николай Колесник признал, что на седьмом году войны в Украине до сих пор нет реестров по без вести пропавших. Но он уверил, что реестры без вести пропавших по категориям будут созданы тогда, когда заработает соответствующая комиссия при Кабмине.

Как известно, активные обмены пленными начались между Украиной и Россией начались осенью прошлого года. Но перед каждым обменом боевики и команда Путина пытаются сорвать процесс, требуя, чтобы официальный Киев "процессуально очистил" и снял все обвинения с ранее освобожденных людей. При этом боевики ясно дают понять, что не согласятся выдать официальному Киеву в рамках обмена некоторых украинцев, которых держат в плену — они якобы не подлежат обмену.

Важно напомнить, что в настоящее время Киев работает ад организацией нового обмена пленниками в формате 100 на 100. Украина уже подала список из 100 имен представителям миссии ОБСЕ, но пока еще не получила ответного списка от Кремля и боевиков ОРДЛО.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Зеленский потребовал, чтобы правоохранители раскрыли правду, хоть и горькую, о виновных в гибели украинских защитников, которые, в частности, погибли в Иловайском котле.