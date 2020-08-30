Путин снова позвонил Лукашенко, в Минск стягивают военную технику - что происходит в Беларуси прямо сейчас

В воскресенье, 30 августа, российский глава Владимир Путин позвонил своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко. В пресс-службе Лукашенко заявили, что Путин обсудил с ним ситуацию в Беларуси и "другие актуальные проблемы". В Кремле уточнили, что телефонный звонок Путина Лукашенко связан с днем рождения и.о. президента Беларуси — сегодня ему исполнилось 66 лет. Тем временем белорусы готовят масштабный Марш мира и независимости в качестве "подарка" на день рождения Лукашенко. К этому митингу уже активно готовятся власти — в центр Минска стягивают военную технику и силовиков. Что происходит в Беларуси прямо сейчас, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу президента РФ и белорусские СМИ.

"Подтверждён обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям. Условлено в ближайшие недели провести встречу в Москве", — сообщили в Кремле, о чем говорили Путин и Лукашенко.

Как известно, предыдущий разговор Путина и Лукашенко состоялся 24 августа. Тогда они обсудили ситуацию в Беларуси и "на внешнем контуре, особенно на западном направлении". Тогда же, они договорились провести массовую вакцинацию в Беларуси против коронавируса российской вакциной на третьем этапе клинических испытаний препарата.

Важно отметить, что Лукашенко после разговора с Путиным заявил о договоренностях "справиться с текущими событиями в республике вместе".

"Если за границей «дернутся», надо задействовать совместную военную группировку. Ее основой будет белорусская армия. А россияне нас должны поддерживать и двигаться за нами", — раскрыл детали переговоров с Путиным Лукашенко.

К слову, после этого разговора с Лукашенко Путин сообщил, что по просьбе белорусского коллеги в России был сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов, который в случае необходимости окажет помощь Минску. При этом он, по словам Путина, может быть задействован, только если ситуация в республике "выйдет из-под контроля".

Тем временем в Беларуси продолжаются масштабные протесты, которые длятся уже три недели. Жители страны требуют отменить итоги выборов, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко и результаты которых не признал Евросоюз, отправить старое руководство в отставку и провести новые выборы, а также привлечь к ответу силовиков за жестокие разгоны митингов в первые дни. Кроме того в Белоруси проходит забастовка — сотрудники ведущих предприятий страны отказываются выходить на работу, пока режим Лукашенко не выполнит требования народа.

Накануне, 29 августа, в Минске и других городах Белоруси прошла акция "Гранд-марш женщин". На маштсабную акцию протеста против насилия вышли тысячи женщин — они требуют отправить действующую власть в отставку, провести новые выборы президента и расследовать издевательства над митингующими в первые дни протеста.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что главная соперница Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская, которая возглавляет оппозицию Беларуси, неожиданно для всех заявила о готовности обратиться за помощью к России для урегулирования политического кризиса в стране.