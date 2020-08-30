Как будут учиться школьники с 1 сентября - Минздрав принял окончательное решение

Через два дня в Украине начинается новый учебный год, но образовательный процесс будет проходить по новым правилам в условиях адаптивного карантина. 30 августа глава Минздрава Максим Степанов напомнил, как будут учиться школьники с 1 сентября в соответствиями с рекомендациями Министерства здравоохранения. Он уточнил, при каких условиях школы будут переходить на дистанционное обучение, как будет работать группа продленного дня и будут ли дети ходить в школу в масках, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Степанов подчеркнул, что пойти в школу 1 сентября смогут почти все учащиеся, кроме тех, кто проживает в регионах, включенных в "красную" зону. Глава Минздрава отметил, что и в дальнейшем школы будут переходить исключительно на дистанционное обучение только в случае нахождения в "красной" карантинной зоне.

"Если школа с точки зрения образовательного процесса считает, что можно, не находясь на "красном" уровне, например, на "оранжевом" уровне сделать такой процесс обучения смешанной формы — и дистанционное, и непосредственно стационарное в школе — это уже вопрос, который решается на уровне школы", — пояснил позицию Минздрава Степанов.

При этом у Минздрава Украины нет отдельных рекомендаций для проведения занятий в группах "продленного дня" в условиях эпидемии коронавируса. При этом учителя должны обеспечить выполнение всех эпидемиологических мер в таком формате обучения.

"Минздрав в своих рекоменлациях не ограничивал занятия в группах продленного дня. Если директор школы в состоянии обеспечить все рекомендации, которые были предоставлены для образовательного процесса, то никаких препятствий не существует", — пояснил министр.

Степанов напомнил, что Минздрав рекомендует учебным заведениям по возможности проводить занятия под открытым небом, начало обучения развести во времени — например, начальная школа начинает первый урок в 08:30, а старшая в 08:45. Также Минздрав советует разведения различных возрастных групп по этажам школы.

Важно добавить, что согласно рекомендациям ЦГЗ Украины, обучение в школах с 1 сентября будет проходить по следующим правилам:

Работники общеобразовательных учебных заведений должны: распространять среди учащихся информацию о мерах профилактики, следить за самочувствием и здоровьем учащихся, соблюдать правила респираторной гигиены, менять маску каждые три часа.

Руководство учебного заведения обязано: обеспечить разработку алгоритма действий в случае регистрации случаев COVID-19 и утвердить новый график обучения, чтобы предотвращать скопление учеников.

и утвердить новый график обучения, чтобы предотвращать скопление учеников. Время начала и окончания занятий для классов и групп должно быть различным.

Вход в заведение образования разрешается только работникам, учащимся и людям, которые сопровождают лиц с инвалидностью.

Вход в учреждения образования учащихся разрешается только при наличии маски или респиратора. Маски во время занятий можно не использовать. Во время передвижения ношение маски обязательно для всех, кроме учеников 1-4 классов.

На всех входах в учреждения должны быть места для обработки рук антисептическими средствами. Обработка антисептиками целесообразно в случае отсутствия доступа к проточной воды. Основным мероприятием гигиены является мытье рук с мылом.

После каждого занятия необходимо проветривать помещение не менее 10 минут.

После занятий необходимо продезинфицировать поверхности: дверные ручки, столы, места для сидения, перила и тому подобное.

В столовых расстояние между столами не должна быть меньше 1,5 м. Сидеть за ними могут не более 4-х человек.

человек. В заведении должно быть централизованный сбор и утилизация использованных средств индивидуальной защиты.

В случае подтверждения случае COVID-19 , все ученики класса проходят самоизоляцию.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в МОЗ пояснили как будут действовать школы, если возникнет внезапная вспышка коронавируса.