У Путина бьют тревогу из-за решения Меркель - на что решил пойти Кремль

Российского оппозиционера Алексея Навального, который проходит лечение в берлинской клинике, действительно отравили. Немецкие медики выяснили, что Навальный был отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, на что указывают клинические данные. В Кремле бьют тревогу из-за диагноза, который поставили российскому политику в Берлине. Генеральный прокурор России направил в Министерство юстиции Германии запрос о правовой помощи в рамках проверки по факту госпитализации Алексея Навального — в нем команда российского президента Владимира Путина потребовала предоставить доказательства предварительного диагноза оппозиционера, за отравлением которого, как считают соратники Навального, стоит Кремль. Важно отметить, что такая реакция со стороны России последовала после того, как власти Германии официально признали Навального гостем канцлера ФРГ Ангелы Меркель и предоставили ему круглосуточную охрану. Тем самым Берлин дал четкий сигнал Путину, насколько серьезно Меркель воспринимает инцидент с отравлением Навального. К слову, чтобы добиться выезда Навального на лечение в Германию, Меркель пришлось пойти на хитрый трюк с помощью президента Финляндии, который по просьбе канцлера Германии склонил Путина к выдаче разрешения на транспортировку политика. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Welt am Sonntag.

"К германской стороне обращена, в частности, просьба о предоставлении российским органам объяснений, сведений и доказательств озвученных ими предварительных диагнозов, а также документов в отношении медицинских данных и исследований немецких специалистов как в период транспортировки гражданина РФ из России в Германию, так и его нахождения в клинике Charite", — подтвердили отправку запроса в Генпрокуратуре России.

30 августа Министерство юстиции Германии подтвердило получение запроса. В нем говорится, что обращение направлено в связи с доследственной "проверкой следственных органов МВД России по факту госпитализации" Навального, в настоящий момент проходящего лечение в ФРГ.

Важно добавить, что немецкие эксперты не исключают, что за отравлением Навального стоит Кремль, так как подобные покушения, по их словам, не могут быть проведены без согласия Путина.

"Покушение на отравление такого влиятельного политика, как Навальный, не может быть произведено без согласия президента РФ Владимира Путина. Сложно себе представить, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) не знает, кто ответственен за отравление. Этот случай показывает, что Кремль действует все более дерзко", — в частности заявил бывший высокопоставленный сотрудник Федеральной разведывательной службы Германии.

Как известно, Берлин требует от официальной Москвы немедленного и прозрачного расследования обстоятельств отравления оппозиционного политика Алексея Навального, которого, как выяснили в берлинской клинике "Шарите", отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Стоит обратить внимание на то, что примерно через 2 часа после того, как врачи в Берлине официально сообщили, что Навального, вероятно, отравили, Меркель обратилась к Путину. Она потребовала "срочно и полностью расследовать этот акт и выявить причастных к этому".

Напомним, 20 августа влиятельный российский оппозиционер Алексей Навальный попал в реанимацию в тяжелом состоянии прямо с борта самолета, на котором он летел из Томска в Москву. В команде оппозиционера сообщили, у политика токсическое отравление, из-за которого он впал в кому. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш уверена, что политика умышленно отравили.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что у Меркель внезапно заняли жесткую позицию против Путина из-за отравления Навального.