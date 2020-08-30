Медики сообщили неутешительные новости о коронавирусе - что нужно знать каждому

В мире подтвердили уже пятый случай повторного заражения коронавирусом. На этот раз случай повторного заражения COVID-19 выявили у жителя Эквадора, который переболел коронавирусом в мае и снова подхватил инфекцию в августе. Отмечается, что он успешно прошел лечение поле первого заражения, которое прошло в легкой форме — в июле тест на коронавирус показывал отрицательный результат. Но в августе у пациента появились уже умеренные симптомы, а тест показал вновь положительный результат, хотя после секвенирования генома стало понятно, что человек заразился новым штаммом вируса, который отличается от того, который наблюдался при первичном заражении. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Deutsche Welle.

Сотрудники института микробиологии Университета Кито также уточнили, что во время повторного инфицирования у пациента обнаружили повышенный уровень иммуноглобулина (IgG) в ответ на вирус, что их удивило, так как такой показатель доказывает наличие антител в организме человека, отвечающих за иммунитет к коронавирусу. Они пока не могут объяснить, почему человек снова заболел.

Как известно, первый случай повторного заражения коронавирусом зарегистрировали ученые из Гонконга, еще два подтвердили в Нидерландах и Бельгии. Медики подтвердили, что речь идет не о последствиях COVID-19 , а именно о повторном заражении. Поэтому они считают, что не стоит рассчитывать на то, что иммунитет к коронавирусу может работать всю жизнь.

Как известно, по состоянию на 30 августа в мире заболели коронавирусом уже более 25 млн человек, из которых более 243 тысячи новых случаев зафиксировали за последние сутки. Больше количество больных растет в США, Бразилии и Индии. В России, которая находится на четвертом месте в мире по заболеваемости COVID-19 , на сегодняшний день число заболевших превышает 985 тысяч. Украина в мировой статистике по заболеваемости коронавирусом находится уже на 26 месте, среди стран Европы — на 12 месте. На сегодняшний день в нашей стране COVID-19 подтвердили почти у 120 тысяч людей.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что ученые нашли причину повторного заражения коронавирусом. Она кроется в ослабленной иммунной системе, которая при первом заражении не вырабатывает главные защитные В-клетки — долгоживущие антитела, обладающие продолжительной иммунной памятью.