Медики сообщили неутешительные новости о коронавирусе - что нужно знать каждому

В мире подтвердили уже пятый случай повторного заражения коронавирусом. На этот раз случай повторного заражения
Сотрудники института микробиологии Университета Кито также уточнили, что во время повторного инфицирования у пациента обнаружили повышенный уровень иммуноглобулина (IgG) в ответ на вирус, что их удивило, так как такой показатель доказывает наличие антител в организме человека, отвечающих за иммунитет к коронавирусу. Они пока не могут объяснить, почему человек снова заболел.
Как известно, первый случай повторного заражения коронавирусом зарегистрировали ученые из Гонконга, еще два подтвердили в Нидерландах и Бельгии. Медики подтвердили, что речь идет не о последствиях
Как известно, по состоянию на 30 августа в мире заболели коронавирусом уже более 25 млн человек, из которых более 243 тысячи новых случаев зафиксировали за последние сутки. Больше количество больных растет в США, Бразилии и Индии. В России, которая находится на четвертом месте в мире по заболеваемости
Ранее ONLINE.UA сообщал, что ученые нашли причину повторного заражения коронавирусом. Она кроется в ослабленной иммунной системе, которая при первом заражении не вырабатывает главные защитные В-клетки — долгоживущие антитела, обладающие продолжительной иммунной памятью.