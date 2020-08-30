Россия устроила новый резонансный скандал - первые подробности

Команда президента России Владимира Путина снова устроила международный скандал. На этот раз он возник во Франции, где задержали офицера, который передавал российским спецслужбам сверхсекретные документы. Примечательно то, что французский военный проходил военную службу на военной базе НАТО в Италии. На данный момент задержанного содержат под стражей в тюрьме Санте на юге Парижа. В Кремле пока не отреагировали на инцидент, передает ONLINE.UA со ссылкой на Europe 1.

Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли уже подтвердил задержание военного, которого завербовали спецслужбы РФ. Он уточнил, что офицера арестовали сотрудники Главного управления внутренней безопасности (DGSI) Франции, когда он собирался вернуться в Италию на базу НАТО по окончании отпуска.

"Мы приняли все необходимые меры предосторожност. Могу подтвердить, что старший офицер находится под судебным следствием за передачу (документов. — ред.) или нарушение безопасности", — отметила Парли, подчеркнув, что не может раскрыть более детальные подробности инцидента из-за секретности расследования.

Важно напомнить, что несколько дней назад в США произошел подобный инцидент. Бывшего служащего спецподразделения американских сухопутных военных сил арестовали по подозрению в сговоре с российской разведкой и передаче ей данных, касающихся национальной обороны. По данным следствия, задержанный передавал информацию российским спецслужбам с 1996 по 2011 год. Известно, что 45-летний американец, которого завербовали российские спецслужбы, служил в войсках химзащиты США, а затем в спецназе — он раскрывал Москве данные об обоих видах войск.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Австрии российского дипломата поймали на промышленном шпионаже. Официальная Вена приняла решение выслать российского дипломата из страны до 1 сентября.