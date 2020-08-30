Тихановская сделала неожиданное предложение Лукашенко - к чему готовиться белорусам

В Беларуси уже четвертую неделю продолжаются масштабные протесты против режима Александра Лукашенко, которые поддерживает оппозиция и команда главной соперницы белорусского лидера на президентских выборах Светланы Тихановской. Беларусы при поддержки оппозиции добиваются отставки Лукашенко и проведения новых честных выборов в стране — они считают Тихановскую "нормальным президентом", а она сама называет себя "национальным лидером", который будет добиваться разрешения политического кризиса и трансфера власти в стране. 30 августа стало известно, что Тихановская хочет начать диалог с Александром Лукашенко, исполняющим обязанности президента Беларуси. В ЕС уже заявили о готовности поддержать эти переговоры. При этом в штабе Тихановской рассказала, к чему стоит готовиться белорусам, если власть все же перейдет к оппозиции — Тихановская хочет восстановить Конституцию 1994 года и сформировать временное правительство на основе действующего. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Интерфакс.

"Тихановская намерена восстановить конституцию 1994 года и сформировать временное правительство на основе действующего. После этого будут созданы условия для проведения честных и прозрачных выборов, которые и будут проведены. Тихановская готова к переговорам с властями страны при условии освобождения задержанных участников политических протестов. В этом диалоге с властями, о котором говорит Светлана, будет обсуждаться процедура мирной передачи власти", — сообщили в штабе у главной соперницы Лукашенко на президентских выборах.

Важно отметить, что до этого о готовности Тихановской к переговорам с Лукашенко заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

"Тихановская попросила меня поддержки в начале диалога с властями Белоруссии и государства Европейского союза подтвердили свою готовность поддержать такой диалог. Мы надеемся на быстрое продвижение диалога. Возможным посредником могло бы стать ОБСЕ. Действующий председатель ОБСЕ Албания и следующая за ней Швеция предложили отправить высокопоставленную делегацию в Минск, чтобы способствовать диалогу между правительством и оппозицией", — рассказал он на пресс-конференции в Таллине по итогам своего визита в Литву.

Тем временем в Беларуси продолжаются масштабные протесты, которые длятся уже три недели. Жители страны требуют отменить итоги выборов, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко и результаты которых не признал Евросоюз, отправить старое руководство в отставку и провести новые выборы, а также привлечь к ответу силовиков за жестокие разгоны митингов в первые дни. Кроме того в Белоруси проходит забастовка — сотрудники ведущих предприятий страны отказываются выходить на работу, пока режим Лукашенко не выполнит требования народа.

Накануне, 29 августа, в Минске и других городах Белоруси прошла акция "Гранд-марш женщин". На масштабную акцию протеста против насилия вышли тысячи женщин — они требовали отправить действующую власть в отставку, провести новые выборы президента и расследовать издевательства над митингующими в первые дни протеста.

30 августа, в день рождения Александра Лукашенко, в столице Беларуси начался Марш мира и независимости, в котором принимают участие десятки тысяч человек. В центр Минска власти стянули водометы, автозаки и БТРы. Правоохранители практически сразу начали задерживать протестующих.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что 30 августа Путин срочно позвонил Лукашенко — они договорились о скорой встрече в Москве в ближайшие недели.