С 1 сентября - Кабмин сообщил отличные новости украинцам

Кабмин утвердил новые правила получения единовременной помощи при рождении ребенка. Речь идет о так называемом бэби-боксе ("пакете малыша"), которые ранее выдавали родителям после рождения ребенка. Правительство решило изменить механизм предоставления такого вида помощи, заменив ее на денежную компенсацию. С 1 сентября вместо одноразовой натуральной помощи (после окончания "пакетов малыша" в регионах) будет предоставляться денежная помощь в размере 5 тысяч гривен — именно в такую сумму чиновники оценили содержимое бэби-боксов, в котрых было все необходимое для новорожденного (пеленки, подгузники, одежда, средства гигиены, игрушки и другие средства первой необходимости для ребенка). Об этом 30 августа сообщила пресс-служба Минсоцполитики, передает ONLINE.UA.

"Министерство с 1 сентября 2020 начинает реализацию пилотного проекта по монетизации одноразовой натуральной помощи "пакет малыша", которым предусмотрено предоставление вместо натуральной помощи "пакет малыша" целевой денежной компенсационной в размере 5 тыс. гривен", — говорится в сообщении министерства.

Нововведения уже доведены до сведения структурным подразделениям по вопросам социальной защиты населения в областях и регионах страны.

Напомним, решение о монетизации единовременной помощи при рождении ребенка по программе "Пакет малыша" правительство приняло 29 июля 2020 года. Чиновники решили, что у родителей должно быть право выбирать, что для их малыша необходимо: нужна ли им одежда, если у них уже есть дети, особенно дети, которые имеют маленькую разницу в возрасте, или если ребенок имеет аллергию и ему не подходят средства, предусмотренные в натуральной форме пакета.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что команда ЮНИСЕФ обратилась с неотложной просьбой к команде украинского лидера Владимира Зеленского. В организации, которая действует под эгидой ООН, просят не отменять выдачу бэби-боксов в Украине, который выдавался родителям при рождении ребенка в рамках программы "пакет малыша". В ЮНИСЕФ считают такую помощь семьям критически важной, так как на сумму компенсации в размере 5 тысяч гривен, которую предлагает Кабмин взамен бэби-бокса украинским семьям, родители не смогут купить всю детскую продукцию, которая была предусмотрена в "пакете малыша".