Уже к концу года - в ООН предупредили о новой неминуемой катастрофе

Пока весь мир находится в поисках возможности остановить пандемию коронавируса, над Ливаном нависла более глобальная опасность — неминуемый голод, с которым уже к концу года может столкнуться половина населения страны. Продовольственный кризис станет следствием взрыва в Бейруте, который произошел в начале августа в порту ливанской столицы в резкльтате детонации нескольких тысяч тонн аммиачной селитры. Власти Ливана до сих пор подсчитывают убытки, которые принесла масштабная трагедия, в результате которой погибли более 170 человек и более 6 тысяч людей получили ранения, десятки жителей считаются пропавшими без вести, а более 300 тысяч людей остались без домов. В Экономической и социальной комиссия ООН для Западной Азии бьют тревогу из-за угрозы, которая нависла над Ливаном. Там призывают все страны мира принять срочные меры, чтобы спасти людей от голода. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт организации.

"Необходимо принять немедленные меры для предотвращения продовольственного кризиса, такие как усиление мониторинга цен на продукты питания, обеспечение максимальной полочной цены и поощрение прямых продаж от местных производителей потребителям. Международное сообщество должно расставить приоритеты и расширить программы продовольственной безопасности, нацеленные на беженцев и принимающие общины, с тем чтобы снизить уровень уязвимости и снизить потенциальную социальную напряженность", — прокомментировала ужасную ситуацию исполнительный секретарь ЭСКЗА Роля Дашти, которая является заместителем генерального секретаря ООН.

Дашти пояснила, что Ливан в значительной степени зависит от импорта продуктов питания для удовлетворения потребностей своего населения. Но после мощного взрыва, разрушившего значительную часть порта Бейрута, главного логистического пункта страны для ввоза товаров, произошло обесценивание ливанского фунта на 78%. Последствия взрыва в совокупности с пандемией коронавируса и резким ростом буровня бедности и безработицы приведут к тому, что более половины населения страны рискует не получить к концу года свои основные потребности в продуктах питания.

В ООН отметили, что в Ливане уже подорожали продукты — на 141% по сравнению с июлем 2019 года, а среднегодовой уровень инфляции превысит 50% в 2020 году по сравнению с 2,9% в предыдущем году.

Как известно, мощный взрыв в Бейруте разрушил главный элеватор, и теперь местные зерновые (в частности пшеница) лишь на 10% покрывают потребности страны. В последние месяцы кризис, усугубленный пандемией COVID-19 , уже привел к росту цен на продукты питания в Ливане, а последствия взрыва лишь усугубили возникший гуманитарный кризис.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Украина выделила из резервного фонда Госбюджета 8,4 млн гривен, которые передала Министерству внутренних дел для оказания гуманитарной помощи пострадавшему от взрыва населению Бейрута.