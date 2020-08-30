Глава Кабмина заявил о выполнении еще одного обещания Зеленского - о чем речь

30 августа, в День шахтера, глава Кабмина Денис Шиыгаль и и.о. министра энергетики Ольга Буславец ездили в Донецкую область, где посетили шахту "Торецкая". Глава украинского правительства спустился в шахту, чтобы лично ознакомиться с подземными горными выработками. Также он вручил государственные награды работникам угледобывающих предприятий по случаю их профессионального праздника, а также пообщался с шахтерами, с которыми обсудили развитие угольной промышленности в стране. В ходе встречи Шмыгаль констатировал, что на данный момент долгов по зарплате у шахтеров нет, как и обещал президент Владимир Зеленский в марте текущего года. Но есть большая кредиторская и дебиторская задолженность и задолженность за электроэнергию на сумму более 29 млрд гривен, что является большой проблемой и препятствием для нормального функционирования шахт. Подробности поездки Шмыгаля на шахту в Донецкую область сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Шмыгаль на встрече с шахтерами заявил что угольная отрасль является основой экономики многих отраслей: энергетики, металлургии, химической промышленности. Она также имеет существенное социальное значение для моногородов, которых на сегодняшний день более 60 в Украине. Глава правительства подчеркнул, что сегодня государство не имеет долгов перед шахтерами, и правительство тщательно подходит к выполнению обязательств государства.

"В марте этого года мы проводили встречу с шахтерами совместно с Президентом, который пообещал работникам выплатить все долги по зарплатам. И Правительство выполняет обещание перед шахтерами", — подчеркнул глава правительства.

Отдельно Шмыгаль затронул тему трансформации угольных регионов. Речь идет о тех ситуациях, когда завершаются выработки и шахты закрываются.

"Невозможно это просто оставить. Стоит вопрос: как будут жить моногорода, как будут жить шахты, как будут жить люди и общества, зависящих от этих предприятий. Говорили об этом и во время переговоров с Ангелой Меркель, и во время разговора с заместителем госсекретаря США Стивеном Биґеном. Мы объяснили эту проблему. У них есть соответствующий опыт, они предоставляют соответствующие проекты, готовые предоставить финансирование, специалистов, экспертов. Это длительная работа. Она стратегическая и займет годы, чтобы сделать трансформацию угольных регионов. Это наша стратегия", — рассказал Шмыгаль.

Со своей стороны и. о. министра энергетики Ольга Буславец добавила, что только за август было выплачено «Центрэнерго» 600 млн грн для всех шахт. Тем самым удалось обеспечить стабильную работу всех государственных угольных предприятий.

"Это дало возможность погасить долги по зарплате и электроэнергии и вывести шахты с простоя. В дальнейшем будем работать, чтобы все шахты функционировали стабильно", — пообещала Буславец.

Шмыгаль в свою очередь добавил, что угольная отрасль нуждается в реформировании и новых подходах к хозяйствованию. Европейские условия и безопасность труда, достойная заработная плата, безубыточность угольных предприятий — это ориентиры, по словам Шмыгаля, для дальнейшей работы правительства.

"Правительство будет предпринимать все эти шаги, чтобы в шахтерской отрасли ситуация улучшалась. Со своей стороны мы уже делаем все возможное, чтобы не было долгов по зарплате, как это было в прошлые годы. Этим вопросом лично занимается Президент", — отметил глава правительства.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в команде украинского главы Владимира Зеленского анонсировали неожиданное решение — власти хотят начать закрывать шахты в стране и уже готовят пилотный проект. Пока не известно, в каком городе будет закрыта шахта, но происходить это будет по опыту Германии. Премьер-министр уже звонил канцлеру Германии Ангеле Меркель и обсуждал этот вопрос. Об этом сообщила временно исполняющая обязанности Министерка энергетики Украины Ольга Буславец.