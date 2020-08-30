У Зеленского раскрыли детали кадровых изменений в Кабмине - кто идет в отставку

В партии украинского лидера Владимира Зеленского анонсировали громкие кадровые перестановки в Кабмине. Глава президентской фрации "Слуга народа" Давид Арахамия пояснил, что вопрос об отставке некоторых чиновников придется поднимать в нескольких министерствах. Кого хотят отправить, в отставку Арахамия не уточнил, но подчеркнул, что состав украинского правительства будет обновлен. Об этом глава фракции президентской партии сообщил в эфире одного из украинских телеканалов, передает ONLINE.UA.

"Я не исключаю, думаю, что к осени точно могут быть какие-то ротации по отдельным министерствам. Два-три министерства, думаю. Какие, говорить не буду, а то люди совсем перестанут работать", — анонсировал кадровые перестановки в Кабмине Арахамия.

Депутат намекнул, что кадровые изменения произойдут в экономическом блоке правительства, так как именно этой сферой недовольны украинцы.

"У нас же люди больше всего как раз недовольны экономическим блоком. Нужны люди, у которых не просто есть видения и программы, а которые могут их быстро имплементировать в жизнь. У нас самая большая беда — огромная бюрократия во всех процессах", — пояснил планы Верховной Рады Арахамия.

Как известно, следующая сессия парламента начнется 1 сентября. Ключевым вопрос на ней будет госбюджет Украины на 2021 год — до 15 сентября, как Кабинет министров уже должен подать проект бюджета в Верховную Раду. Спикер парламента Дмитрий Разумков надеется, что парламентарии усердно поработают и примут его вовремя, а не как в прошлом году "под елку". Еще одним важным вопросом грядущей сессии станут местные выборы, которые запланированы в Украине на 25 октября.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Зеленский решился на новое резонансное увольнение — стало известно, что глава государства освободить от должности главу военной разведки Украины Василия Бурбу. На его место президент назначил офицера украинской разведки Кирилла Буданова, на которого в прошлом году Россия готовила покушение. Кроме того, Зеленский провел кадровые перестановки в Офисе президента. В частности, он назначил новым заместителем руководителя ОП Андрея Ермака Олега Татарова, который был замначальника следственного управления МВД во времена президентсва Виктора Януковича. Татаров будет заниматься формированием государственной политики в сфере правоохранительной деятельности, обеспечением гарантий нацбезопасности в сферах правоохранительной деятельности, противодействия коррупции, защиты прав человека.