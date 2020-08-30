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К Земле несется огромный астероид 2011 ES4 - насколько он опасен

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К Земле несется огромный астероид 2011 ES4 - насколько он опасен Фото: pxhere.com

Во вторник, 1 сентября, произойдет новое космическое событие, о котором население планеты предупредили в NASA. В этот день к Земле на минимальное расстояние приблизится потенциально опасный астероид 2011 ES4 размером с многоэтажку. Сближение космического объекта с Землей произойдет в 19:12 по киевскому времени. В этот период астероид на скорости 7-8 км/с приблизится к нашей планете на расстояние около 120 тысяч километров — это примерно в 3,2 раза меньше расстояния от Земли до Луны. В следующий раз на такое расстояние к Земле приблизится только астероид 2008 DB, причем произойдет это только в 2032 году. Ученые рассказали, насколько опасен этот астероид и стоит ли опасаться землянам. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США.

По расчетам ученых, приближающийся астероид в диаметре достигает от 22 до 49 метров. Он относится к группе околоземных астероидов "Аполлоны", которые регулярно пересекают орбиту Земли. Последний раз астероид 2011 ES4 сближался с Землей 13 марта 2011 года.

По прогнозу экспертов, астероид 2011 ES4 не несет никакой опасности. Они поясняют, что астероиды из группы "Аполлонов" достаточно часто приближаются к Земле — только в августе 2020 года специалисты зафиксировали почти 80 сближений, самое близкое из которых составило менее 8 тысяч километров. Впрочем, по утверждению специалистов, даже если бы астероид и смог прорваться сквозь атмосферу Земли, то, вероятнее всего, он сгорел бы при падении.

Напомним, несколько дней назад в космосе произошло более яркое событие — мимо Земли на рекордном близком расстоянии от планеты пролетел астероид размером с минивэн. Что самое интересное, приближение к Земле космического тела прозевали ученые. Они обнаружили астероид только после точки набольшего сближения. Астрономы после произошедшего поспешили оправдаться и успокоить население планеты. Они уверяют, что даже если бы этот миниатюрный астероид был на траектории столкновения, он, вероятно, превратился бы в огненный шар и распался бы в атмосфере. По утверждению ученых, только некоторые из подобных объектов обнаруживаются за несколько часов до столкновения с Землей, и их чрезвычайно трудно увидеть, пока они не приблизятся к планете.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что 2 ноября к Земле приблизится астероид 2018 VP1. Этот астероид имеет небольшие размеры — около 2-4 метров, а его возможное столкновение с Землей полностью исключено, хоть он и относится к опасному классу Аполлон.

Источник: ONLINE.UA
Теги: астероид, земля, 2011 ES4, 1 сентября, наука, космос, опасность
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Обновлено:20:11, 30.08.2020

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