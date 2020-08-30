К Земле несется огромный астероид 2011 ES4 - насколько он опасен

Во вторник, 1 сентября, произойдет новое космическое событие, о котором население планеты предупредили в NASA. В этот день к Земле на минимальное расстояние приблизится потенциально опасный астероид 2011 ES4 размером с многоэтажку. Сближение космического объекта с Землей произойдет в 19:12 по киевскому времени. В этот период астероид на скорости
По расчетам ученых, приближающийся астероид в диаметре достигает от 22 до 49 метров. Он относится к группе околоземных астероидов "Аполлоны", которые регулярно пересекают орбиту Земли. Последний раз астероид 2011 ES4 сближался с Землей 13 марта 2011 года.
По прогнозу экспертов, астероид 2011 ES4 не несет никакой опасности. Они поясняют, что астероиды из группы "Аполлонов" достаточно часто приближаются к Земле — только в августе 2020 года специалисты зафиксировали почти 80 сближений, самое близкое из которых составило менее 8 тысяч километров. Впрочем, по утверждению специалистов, даже если бы астероид и смог прорваться сквозь атмосферу Земли, то, вероятнее всего, он сгорел бы при падении.
Напомним, несколько дней назад в космосе произошло более яркое событие — мимо Земли на рекордном близком расстоянии от планеты пролетел астероид размером с минивэн. Что самое интересное, приближение к Земле космического тела прозевали ученые. Они обнаружили астероид только после точки набольшего сближения. Астрономы после произошедшего поспешили оправдаться и успокоить население планеты. Они уверяют, что даже если бы этот миниатюрный астероид был на траектории столкновения, он, вероятно, превратился бы в огненный шар и распался бы в атмосфере. По утверждению ученых, только некоторые из подобных объектов обнаруживаются за несколько часов до столкновения с Землей, и их чрезвычайно трудно увидеть, пока они не приблизятся к планете.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что 2 ноября к Земле приблизится астероид 2018 VP1. Этот астероид имеет небольшие размеры — около 2-4 метров, а его возможное столкновение с Землей полностью исключено, хоть он и относится к опасному классу Аполлон.