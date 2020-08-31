Гороскоп на 31 августа для всех знаков зодиака

Да, Тельцы ужасные собственники. Если что-то им принадлежит, значит оно только их и больше ничье. Не важно человек это или вещь. Зато то, что Тельцы считают "своим", они любят больше всего на свете Тельцы настолько верные, что даже когда переходят дорогу, не смотрят налево...

Козероги знают, что всему своё время. Есть события, ход которых никто не может изменить; есть судьба, благодаря которой они рано или поздно найдут своё место в жизни. истинные Козероги никогда не будут улыбаться людям, которые им неприятны. Но они будут вести себя вежливо по отношению ко всем — их воспитание не позволит дойти до хамства. к слову сказать — оскорбить Козерога у незнакомого или не важного для него человека не получится: Козерогов не могут всерьез задеть люди, которыми они не дорожат.

Для Водолеев очень часто всё решает послевкусие. Во всём. Всё зависит от того, что почувствуешь после. После общения, после поцелуя, после ссоры, после кофе, после взгляда. Это "после" во многом является определяющим.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Читайте ежедневный гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака на нашем сайте. Гороскоп на сегодня, 31 августа, для всех знаков зодиака читайте далее в нашем материале.

Гороскоп на 31 августа 2020 года для Овнов

Общий гороскоп для Овнов

Извечная борьба меж здравым смыслом движениями души, время от времени происходящая в душе каждого человека, сегодня может совершенно выбить вас из колеи. Постарайтесь отдать на нее не слишком много сил.

Бизнес-гороскоп для Овнов

Если вы чувствуете себя некомфортно дома и неуверенно на работе, стоит задуматься о перепланировке своего жизненного пространства. Учение фэн-шуй, к слову, было придумано отнюдь не на пустом месте. Так что, попробуйте решиться на перестановку, сделать кое-какие покупки для дома и обновить хоть что-то вокруг себя.

Любовный гороскоп для Овнов

В этот день звезды рекомендуют вам попробовать целый день разговаривать с вашей половинкой возвышенным языком, подбирая полные почтения можете перейти на "вы".

Кулинарный гороскоп для Овнов

Нынче вас будет тянуть на самые экзотические из блюд, самые необычные из продуктов и самые непонятные из названий в меню. Не то, чтобы это было чревато отравлением малопонятным и не слишком знакомым медикам веществом, но вот на состоянии вашего кошелька подобная слабость к неизведанному может отразиться не лучшим образом. Тем более, что с точки зрения астрологической на сегодняшний день хорошим выбором будут являться блюда простые и понятные. И быстро приготовляемые.

Гороскоп здоровья для Овнов

В этот день вам может не хватать каких-то элементов для того, чтобы почувствовать себя образцово. Звезды рекомендуют вам сделать все возможное для того, чтобы выяснить, каких именно, и эту нехватку восполнить.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Гороскоп на 31 августа 2020 года для Тельцов

Гороскоп здоровья для Тельцов

Сегодня можете планировать визит к косметологу, однако стоит это делать после пятнадцати часов, ведь именно после этого часа ваша кожа будет наиболее восприимчива к любым косметическим процедурам, и они принесут максимальный эффект.

Любовный гороскоп для Тельцов

Подходящий день для того, чтобы расширить круг знакомств. Быть может, пора представиться родителям вашего избранника? Обсудите этот вопрос. И, если решитесь, постарайтесь произвести на них наилучшее впечатление.

Общий гороскоп для Тельцов

Сегодня, пытаясь сделать что-то полезное, вы просто потеряете время. Займитесь лучше чем-нибудь приятным. Совместить не удастся.

Кулинарный гороскоп для Тельцов

И пусть в ваш город никто не привозит "шаланды полные кефали", но найти эту замечательную рыбку в магазинах и на рынках вполне возможно. Иногда она и в ресторанах попадается, хотя они почему-то все больше на форели да осетрине специализируются. Будет вечерком время — поищите. И пусть вас удивит количество рыбных косточек, найденное в вашей весьма немаленькой порции.

Бизнес-гороскоп для Тельцов

Не спешите сегодня принимать участие в том или ином рабочем или внерабочем мероприятии. Это вряд ли окончится чем-то хорошим. Наоборот, ваше начальство осознает, что вы всегда рады работать во внеурочное время и радостно же этим воспользуется себе во благо. Не обрекайте себя на столь печальную участь.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Гороскоп на 31 августа 2020 года для Близнецов

Кулинарный гороскоп для Близнецов

В том, что вы будете есть сегодня, должно присутствовать некоторое количество алкоголя. Это вовсе не означает необходимости выпивать за обедом. Речь идет о способе приготовления пищи. Если говядина — то тушеная в пиве, рыба — маринованная в вине. Торт — пропитанный коньяком или ликером. Даже шоколадные конфеты лучше выбрать соответствующие. Только не увлекайтесь, мало ли, какие дела ждут вас дальше.

Любовный гороскоп для Близнецов

Сегодня звёзды рекомендуют вам с вашим любимым человеком по возможности организовать "день лентяя" или хотя бы вечер имени этого достойного человека. Пусть маленький островок тишины и спокойствия в бушующем море сверхактивного мира подарит вам тепло и уют.

Общий гороскоп для Близнецов

Сегодня вы должны будете держать себя в руках, причем строже, чем когда-либо ранее. Справиться с желанием отмочить что-нибудь эдакое будет неимоверно трудно.

Бизнес-гороскоп для Близнецов

Сегодня предложения вашего начальника будут ближе к вечеру становиться все заманчивее и заманчивее. Однако если вы на них не поддадитесь, ситуация вполне может выйти из-под вашего контроля и стать неподвластной кому бы то ни было. Что делать — решать вам и только вам.

Гороскоп здоровья для Близнецов

В этот день самое время для того, чтобы объявить борьбу с курением. Если вам тяжело приступить к этому, возможно, что сейчас легкая диета поможет вам быстрее справиться с этим пагубным пристрастием. Лучше мечтать о пирожном, чем о сигарете.

Рак (22 июня — 22 июля)

Гороскоп на 31 августа 2020 года для Раков

Общий гороскоп для Раков

Вы колеблетесь, находясь в тяжком процессе выбора меж желанием наплевать на все с высокой колокольни и необходимостью поддерживать некоторые связи. Ищите золотую середину, тем более что колокольни может поблизости и не оказаться.

Гороскоп здоровья для Раков

В этот день постарайтесь не подвергать свой организм стрессу, сейчас душевное спокойствие будет для вас лучшим щитом от различных заболеваний. Кроме этого, вам следует особенно беречь своё горло.

Бизнес-гороскоп для Раков

Сегодня звезды рекомендуют не торопиться в принятии управленческих решений разного рода. Далеко не во всех случаях они окажутся правильными, а порой могут стать даже губительными для вашего предприятия. Посоветуйтесь со всеми, с кем только можно, и лишь после этого действуйте.

Любовный гороскоп для Раков

В этот день звёзды не рекомендуют вам проводить много времени на улице, пусть даже и в обществе вашего любимого человека. Постарайтесь уединиться дома, в кафе, в кино или на худой конец в транспорте, общественном или частном. Так оно вернее будет и для вас, и для него.

Кулинарный гороскоп для Раков

Сегодня вы можете, совершенно того не желая, задеть за столом чье-то самолюбие. Вам категорически не стоит брать на себя роль тамады, даже если вы считаете, что обстановку необходимо разрядить и намерены лишь рассказать пару анекдотов. Как знать, быть может, именно в них и будет проблема.

Лев (23 июля — 23 августа)

Гороскоп на 31 августа 2020 года для Львов

Общий гороскоп для Львов

Сегодняшний день будет с каждым часом все волшебнее, и, если вы, конечно, сами не пожелаете прогнать это наваждение, останется таким до глубокой ночи.

Гороскоп здоровья для Львов

Нынче вам рекомендованы умеренные нагрузки. Для подвигов на ниве физического труда день однозначно не лучший, так что придется трудиться интеллектуально.

Любовный гороскоп для Львов

Сегодняшний день будет для вас нелегким. Периодически вам будет казаться, что ни одна живая душа вас не понимает, ибо понять просто не способна. Ваш любимый человек, по вашему мнению, тоже будет относиться к этому множеству непонимающих. Может быть, стоит задуматься о том, что все может быть и по-другому?..

Кулинарный гороскоп для Львов

Сегодня вы будете в состоянии съесть пару небольших мамонтов — лишь б прожарены были хорошенько и, желательно, поданы с хреном. Остерегайтесь ходить в особо дорогие рестораны — вы просто разоритесь, пытаясь насытиться. Пытаться питаться овощами и фруктами нынче бесполезно, такая диета может сделать из вас зверя. Очень голодного и злого.

Бизнес-гороскоп для Львов

Сегодня отличный день для различных контактов: для деловых встреч, заключения договоров, совместного планирования проектов. Так что, может быть, стоит забросить пыльную бумажную работу и отправиться по встречам? Тем более, что смена обстановки и свежий воздух вам точно не повредят!

Дева (24 августа — 23 сентября)

Гороскоп на 31 августа 2020 года для Дев

Бизнес-гороскоп для Дев

Сегодня вам не будет равных в урегулировании организационных вопросов, вы сумеете спланировать всё и даже больше, так что в будущем не возникнет ни малейшего намека на необдуманность и неточность. Ваше начальство будет вами очень довольно, а значит, можете готовиться к премии.

Кулинарный гороскоп для Дев

Вашей способности приготовить что-нибудь острое мог бы позавидовать шеф-повар любого мексиканского или венгерского ресторана. Сегодня стоит быть поаккуратнее с перцем, иначе помимо салфеток к столу придется подавать огнетушитель.

Общий гороскоп для Дев

Не стоит пребывать в уверенности, что окружающий мир без вас не обойдется. Еще как обойдется, правда недолго. Но пока можете позволить себе расслабиться.

Любовный гороскоп для Дев

В этот день ваше счастье, в том числе и в вашей личной жизни, будет зависеть целиком и полностью от вас. Если вы сами за него бороться не будете, никто за вас этим неблагодарным делом не займется. Придется как всегда взять всю ответственность на свои плечи. Непросто, но необходимо.

Гороскоп здоровья для Дев

Сейчас особенно вам удастся борьба за мягкость, свежесть и гладкость кожи. Постарайтесь однако не переувлажнить ее, не увлекаться и не злоупотреблять различного рода кремами и лосьонами. Ни к чему хорошему такого рода забота не приведет.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Гороскоп на 31 августа 2020 года для Весов

Гороскоп здоровья для Весов

В этот день Весам следует быть внимательными при приеме различных успокоительных средств. Вероятно, вам стоит выбирать те препараты, которые не вызывают чувство сонливости и заторможенности — оно вам совершенно ни к чему.

Бизнес-гороскоп для Весов

Сегодня вы немного по-новому взглянете на тех людей, которые вас окружают. Возможно, что ваши коллеги вовсе не такие отзывчивые и открытые люди, как вы считали раньше. Что ж, ведь не всегда вам ходить в розовых очках, а такой трезвый взгляд на мир поможет вам выбрать правильное поведение в обществе сослуживцев.

Кулинарный гороскоп для Весов

Бесполезно заранее придумывать, чем бы порадовать свой желудок сегодня. Все равно планы наверняка претерпят кардинальные изменения, что бы ни было тому причиной. Постарайтесь сосредоточиться на том, чтобы из них вообще начисто не исчезло время, отведенное на прием пищи, а может случиться и такое. Настолько сильный обиды ваш организм еще на заслужил. И на всякий случай запаситесь шоколадкой.

Любовный гороскоп для Весов

Замечательный день для того, чтобы покорить пару-тройку сердец. Вам это не будет сегодня стоить ровным счетом ничего. Одна улыбка, один игривый взгляд — и приглянувшийся вам человек ваш. Только вот что с ним дальше делать и как от него отвязаться, если что, — решать вам.

Общий гороскоп для Весов

Сегодня стоит начать что-то глобальное. Если же подобного желания у вас нет, то начните много мелких дел, не пропадать же столь продуктивному дню даром.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Гороскоп на 31 августа 2020 года для Скорпионов

Гороскоп здоровья для Скорпионов

Пришло время серьезно задуматься о внеплановом отпуске, ведь если так пойдет и дальше, то рискуете заработать себе настоящий нервный срыв. Подумайте, а стоит ли ваша работа таких жертв с вашей стороны.

Любовный гороскоп для Скорпионов

Сегодня вам придётся выбирать между любимым человеком и семьей, то есть родителями, братьями и сёстрами, бабушками и дедушками. Постарайтесь приложить максимум усилий к тому, чтобы ни одна из сторон не была обижена, разочарована или разозлена.

Бизнес-гороскоп для Скорпионов

Сегодня ожидайте существенных пополнений в финансовой сфере: ваш шеф порадует вас неожиданной премией в честь удачного проекта, а коллега вернет долг, о котором вы уже неоднократно ему напоминали. Все важные дела постарайтесь сделать в первую половину дня.

Общий гороскоп для Скорпионов

Согласитесь на компромиссное решение, вы сегодня выиграете от этого больше, чем проиграете. Если же продолжать тянуть волынку, не отвечая ни да, ни нет, ситуация не улучшится.

Кулинарный гороскоп для Скорпионов

Если сегодня вы не съедите тарелки супа, можете считать, что день прожит зря. Звезды обещают, что особенно достойные супы нынче будут получаться из бобовых с копченостями, но не менее восхитителен может оказаться и суп-пюре из тыквы, лука-порея и сельдерея, если вы такое едите, разумеется. Прозрачные бульоны также недурны, но не столь интересны. Традиционные щи и борщ лучше пока отложить.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Гороскоп на 31 августа 2020 года для Стрелецов

Бизнес-гороскоп для Стрелецов

Вполне вероятно, что сегодня вам для достижения успеха на профессиональном поприще придется пожертвовать своим свободным временем, а его у вас и так не слишком много. Постарайтесь по крайней мере не слишком экономить на сне, иначе количество проведенного в трудах времени негативно скажется на качестве полученных результатов.

Кулинарный гороскоп для Стрелецов

Неплохую службу нынче сослужит фритюрница. Только не нарушайте правил эксплуатации, экономить на масле — себе дороже.

Гороскоп здоровья для Стрелецов

Сегодня у Стрельцов может возникнуть непредвиденная аллергическая реакция на тот или иной продукт. Постарайтесь употреблять как можно меньше пищи, которая могла бы так на вас повлиять.

Общий гороскоп для Стрелецов

Сегодня ваше долготерпение может подвергнуться немалому испытанию и причиной ваших страданий скорее всего окажутся родные и близкие. Лучшее, что вы можете сделать — это отразить на своем лице полнейшее смирение, тогда, возможно, отстанут.

Любовный гороскоп для Стрелецов

Если сегодня в руках у вас появится что-нибудь тяжелее буханки хлеба, вы не задумываясь запустите этим в голову обидчику. Поэтому с вами сегодня лучше быть поосторожнее и резких движений не делать, иначе семейного Пёрл Харбора не избежать. Настрой у вас сегодня решительный и крайне непримиримый!

Козерог (22 декабря — 20 января)

Гороскоп на 31 августа 2020 года для Козерогов

Любовный гороскоп для Козерогов

Сегодня вам стоит приготовить и отметить какой-то совместный праздник вместе с вашим любимым человеком. Возможно, именно ровно 347 дней назад вы встретились впервые, или как раз сегодня случился вас 2345-й поцелуй. Чем не повод для пышного торжества?

Бизнес-гороскоп для Козерогов

Сегодня ваши недоброжелатели могут сделать все возможное для того, чтобы испортить вам рабочий настрой, значительно ухудшить и так не особенно хорошее настроение и изменить ваше до того весьма позитивное отношение к вашей работе. Постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы эта затея с треском провалилась.

Гороскоп здоровья для Козерогов

Нынче Козерогам, имеющим склонность к лишнему весу, стоит быть особенно осмотрительными в выборе блюд. За этот день вполне можно здорово усугубить положение. Увеличьте физическую нагрузку.

Кулинарный гороскоп для Козерогов

Сегодня наибольшее удовольствие вам доставит обед, съеденный в уединении. Во-первых, говорить с сотрапезником не придется, во-вторых — не нужно будет напрягаться по поводу того, в какой руке у вас хлеб, а в какой — вилка, и наконец, вы сможете съесть столько, сколько захотите, совершенно не заботясь о том, что о вас подумают окружающие. Просто аппетит сегодня будет выдающимся.

Общий гороскоп для Козерогов

Сегодня хороший день для работы с финансовой или деловой стороной вашей карьеры. Практичность — вот то качество, которое потребуется от вас прежде всего.

Водолей (21 января — 20 февраля)

Гороскоп на 31 августа 2020 года для Водолеев

Бизнес-гороскоп для Водолеев

Сегодня вам предстоит очень долго удивляться тому, как изменилось направление деятельности вашей фирмы. Возможно, вплоть до политики, устава и философии компании. Однако весьма вероятен тот факт, что все это ненадолго и что масштабность событий вам не более чем показалась.

Кулинарный гороскоп для Водолеев

Сегодня вы будете в центре внимания, и отвлечься от этого состояния с целью спокойно покушать возможности, скорее всего, не случится. Чтобы не разочаровывать людей своим голодным и несчастным внешним видом, начните день с содержательного завтрака.

Любовный гороскоп для Водолеев

Для Водолеев сегодня основной проблемой станет финансовая: придётся обдумывать как потратить крупную сумму денег (вероятно, дали премию на работе или за один день удвоился ВВП). Обсудите это с супругом и решите, лучше ли купить новую машину (можно стиральную) или отложить на поездку в какую-нибудь экзотическую страну (в Монголию, например).

Общий гороскоп для Водолеев

Вспомните о своих друзьях сегодня. Возможно, за повседневными хлопотами вы позабыли о их существовании, равно как и они о вашем. Свяжитесь с ними, и полученные новости удивят и порадуют вас.

Гороскоп здоровья для Водолеев

Сегодня постарайтесь несколько ограничить себя в еде. Каким именно образом — решать все же вам, однако помните, что от вашего гастрономического выбора будет зависеть ваше сегодняшнее и завтрашнее настроение.

Рыбы (21 февраля — 20 марта)

Гороскоп на 31 августа 2020 года для Рыб

Кулинарный гороскоп для Рыб

То, что вы съедите сегодня, вам с большой степенью вероятности нельзя будет кушать назавтра. Если не хотите себя ни в чем ограничивать в будущем, быть может, нынче следует употреблять в пищу исключительно нелюбимые вами продукты? Довольно неприятно, зато назавтра сможете ни в чем себе не отказывать. Вот, брюкву, например, вареную, вы любите?

Гороскоп здоровья для Рыб

Нынче вам полезно будет отказаться от белковой пищи. Позвольте вашему организму немного отдохнуть от подобного рода лакомств. Пока что можете приготовить себе разнообразные овощные салаты: они будут полезны и для вашей фигуры тоже.

Любовный гороскоп для Рыб

Сегодня вы узнаете об истинных намерениях вашего любимого человека касательно ваших с ним отношений — и почему-то не испытаете на этот счет никаких эмоций, ни положительных, ни отрицательных. Все просто останется так, как было до того, просто добавятся некоторые новые краски.

Бизнес-гороскоп для Рыб

Сытое брюхо глухо только к учению, да и то только по мнению наших предков. Сегодня вам будет довольно трудно вести себя на работе адекватно и плодотворно, если вы забудете перекусить что-нибудь более калорийное и питательное, нежели кусок медного провода.

Общий гороскоп для Рыб

Вам все будет удаваться сегодня. Ваша логика бесспорна, выбор момента прочти совершенен. Если не будете лениться, добьетесь многого.