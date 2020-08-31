Количество больных коронавирусом в Украине продолжает расти - официальные данные на 31 августа

Количество больных коронавирусом в Украине продолжает расти — в понедельник, 31 августа, зафиксировали 2141 новых случаев заражения. Общее количество больных
По состоянию на 31 августа коронавирусная болезнь зафиксирована в следующих областях:
Количество больных коронавирусом в мире также продолжает расти — по состоянию на 31 августа заболели уже более 25,3 млн человек. За последние сутки в мире диагностировали более 220 тысяч новых случаев. Больше количество больных растет в США, Бразилии и Индии. В России, которая находится на четвертом месте в мире по заболеваемости
На данный момент в мире за неделю диагностируют значительно более 1,5 млн новых случаев
Напомним, в Украине карантин по коронавирусу продлили до 31 октября. Он действует по адаптивным правилам — в зависимости, какой процент заболеваемости дает район или город областного значения, его выделяют в зеленую, желтую, оранжевую или в красную зоны. Красная зона — критическая, в ней закрывают кафе, рестораны и учебные заведения, останавливают городской транспорт. В зеленой зоне действуют обязательные требования — масочный режим и социальная дистанция. Желтая — это "буферная зона", которая не сильно отличается от "зеленой" за ограничениями, но становится предупредительной. В этом периоде запрещено посещать дома престарелых, больницы, социальные учреждения.
По результатам последнего заседания Государственной комиссии ТЭБ и ЧС на данный момент в 21 городах и районах Украины установлено "красный" уровень эпидемической опасности. С понедельника, 31 августа, карантин усиливают:
- города Ивано-Франковск, Калуш и Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;
- города Беляевка и Измаил Одесской области;
- города Дубно и Острог, Костопольский и Радивиловский районы Ровенской области;
- города Бережаны и Чертков, Бережанский район Тернопольской области;
- город Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский и Новоселицкий районы Черновицкой области.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что в мире подтвердили уже пятый случай повторного заражения коронавирусом. На этот раз случай повторного заражения