Количество больных коронавирусом в Украине продолжает расти - официальные данные на 31 августа

Количество больных коронавирусом в Украине продолжает расти — в понедельник, 31 августа, зафиксировали 2141 новых случаев заражения. Общее количество больных COVID-19 насчитывает уже 121215 человек, из них 2557 человек умерли из-за осложнений, спровоцированных коронавирусной болезнью. Уже 57114 украинцев смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. 61544 украинцев продолжают болеть. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные Министерства здравоохранения.

По состоянию на 31 августа коронавирусная болезнь зафиксирована в следующих областях:

Количество больных коронавирусом в мире также продолжает расти — по состоянию на 31 августа заболели уже более 25,3 млн человек. За последние сутки в мире диагностировали более 220 тысяч новых случаев. Больше количество больных растет в США, Бразилии и Индии. В России, которая находится на четвертом месте в мире по заболеваемости COVID-19 , на сегодняшний день число заболевших превышает 990 тысяч. Украина в мировой статистике по заболеваемости коронавирусом находится уже на 25 месте, среди стран Европы — на 12 месте.

На данный момент в мире за неделю диагностируют значительно более 1,5 млн новых случаев COVID-19 . Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня. На сегодняшний день более 6,8 млн человек продолжают болеть, умерли от осложнений, вызванных COVID-19 , 850 тысяч людей, вылечились – 17,7 млн пациентов.

Напомним, в Украине карантин по коронавирусу продлили до 31 октября. Он действует по адаптивным правилам — в зависимости, какой процент заболеваемости дает район или город областного значения, его выделяют в зеленую, желтую, оранжевую или в красную зоны. Красная зона — критическая, в ней закрывают кафе, рестораны и учебные заведения, останавливают городской транспорт. В зеленой зоне действуют обязательные требования — масочный режим и социальная дистанция. Желтая — это "буферная зона", которая не сильно отличается от "зеленой" за ограничениями, но становится предупредительной. В этом периоде запрещено посещать дома престарелых, больницы, социальные учреждения.

По результатам последнего заседания Государственной комиссии ТЭБ и ЧС на данный момент в 21 городах и районах Украины установлено "красный" уровень эпидемической опасности. С понедельника, 31 августа, карантин усиливают:

города Ивано-Франковск, Калуш и Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

города Беляевка и Измаил Одесской области;

города Дубно и Острог, Костопольский и Радивиловский районы Ровенской области;

города Бережаны и Чертков, Бережанский район Тернопольской области;

город Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский и Новоселицкий районы Черновицкой области.