Ученые шокировали новой информацией про коронавирус - что важно знать каждому

Китайские ученые потрясли мир неожиданным выводом — они официально заявили о том, что коронавирус может распространяться через канализационные трубы. Стоит обратить внимание на то, что причиной исследования был случай, когда удалось обнаружить возбудитель COVID-19 в ванной комнате квартиры, где никто не живет. Что интересно, еще в феврале ученые озвучивали версию о передаче коронавируса через трубы — после проведения исследований эта теория подтвердилась. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на издание Bloomberg.

По словам ученых, ванная комната с коронавирусом находилась над квартирой, где проживали больные COVID-19 . Ученые организовали эксперимент, чтобы увидеть может ли вирус распространяться в воздухе через крошечные частицы по трубам, которые создаются от силы смыва воды в туалете.

"В результате такие аэрозольные частицы обнаружили на 10 и 12 этаже дома, где ранее подтвердили случаи заражения. В то же время еще 17 лет тому причиной вспышки атипичной пневмонии также стали водопроводные трубы. Тогда заболели 329 жителей дома и умерли 42 человека", — говорится в сообщении издание.

Стоит обратить внимание на то, что 31 августа в мире обнаружили более 220 тыс больных коронавирусом, в частности в Индии почти 80 тыс случаев. В США зарегистрировали почти 40 тыс случаев заражения, в Бразилии — 15 тыс, в Колумбии — 8 тыс, в Перу — 7700 и чуть больше 7000 в Аргентине. В этот же день умерли 4182 человека, в которых диагностировали COVID-19 . Всего в мире зафиксировали 25,3 миллиона случаев инфицирования. Пока вылечились 17,7 млн, умерло — 850 тыс. Активными остаются 6,8 млн случаев. Что важно понимать, количество больных коронавирусом в Украине продолжает расти — в понедельник, 31 августа, зафиксировали 2141 новый случай заражения. Общее количество больных COVID-19 насчитывает уже 121 215 человек.

Как сообщал ранее ONLINE.UA, 27 августа глава СНБО Украины Алексей Данилов обратился к украинцам с важным предупреждением о пандемии коронавируса.