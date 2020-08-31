Путин давно слил Лукашенко - что действительно готовит Кремль для Беларуси

Несмотря на регулярные уверения команды российского президента Владимира Путина о невмешательстве Москвы во внутренние дела Беларуси, в российском влиянии на ситуацию никто не сомневается. Это подтверждают не только постоянные звонки и просьбы о помощи и.о. президента Беларуси Александра Лукашенко Путину, но и официальные заявления российских властей о том, что российская сторона готова сделать все возможное, чтобы "помочь" в урегулировании ситуации в Беларуси — для этого, кстати, в РФ уже сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов, который в случае необходимости окажет помощь Минску. Но экс-глава МИД Украины Павел Климкин уверен, что за всеми заявлениями Кремля о Беларуси кроется очередной коварный план — Путин сейчас пользуется неадекватностью Лукашенко, чтобы поставить в Беларуси пророссийскую часть оппозиции. Такое мнение украинский дипломат выскал в эфире Украина 24, передает ONLINE.UA.

"Европа хочет сохранить минимальный канал коммуникации, поэтому пока не вводит персональные санкции против Лукашенко. Мы же видим, что он потерял адекватность — то он с автоматом без патронов, то проводит совещание для своего пресс-секретаря, то вообще какой-то маразм говорит, что Польша хочет захватить Гродненскую область", — заявил Климкин.

И таким поведением Лукашенко, по мнению дипломата, Путин умело пользуется, хотя и давно его слил.

"Россия на этом играет, Путин хорошо знает психологический портрет Лукашенко, Путин давно его слил, Лукашенко для Путина уже "спекся". Но Путин сейчас будет пытаться ставить пророссийскую часть оппозиции, и я думаю, что, к сожалению, России там будет в ближайшее время больше. Правоохранители скрытые есть, советники есть", — убежден Климкин.

Дипломат пояснил, что к такому выводу пришел даже на основании того, что Путин запретил Лукашенко вести переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, которые предлагают свое посредничество Минску для урегулирования политического кризиса через главу Кремля.

"Но сейчас для Путина линия – использовать психологическую неадекватность Лукашенко, вынудить его уйти на тех условиях, которые он диктовал, и потом уже обсуждать с Европой. Путин ему даже запретил говорить с Меркель и Макроном. Это что, школьник или ясли?", — пояснил свою позицию экс-министр.

Тем временем в Беларуси продолжаются масштабные протесты, которые длятся уже четвуртую неделю. Жители страны требуют отменить итоги выборов, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко и результаты которых не признал Евросоюз, отправить старое руководство в отставку и провести новые выборы, а также привлечь к ответу силовиков за жестокие разгоны митингов в первые дни. Кроме того в Белоруси проходит забастовка — сотрудники ведущих предприятий страны отказываются выходить на работу, пока режим Лукашенко не выполнит требования народа.

30 августа, в день рождения Александра Лукашенко, в столице Беларуси прошел Марш мира и независимости, в котором приняли участие десятки тысяч человек. В центр Минска власти стянули водометы, автозаки и БТРы. Правоохранители практически сразу начали задерживать протестующих — на 18:00 часов вечера по данным МВД РБ было задержано около 140 протестующих. Сам Лукашенко к митингующим так и не вышел. Вместо этого, его пресс-секретарь на вопрос журналистов о том, где сейчас находится диктатор, выслала фотографию Лукашенко, где он опять изображен в бронежилете и с автоматом на фоне своего дворца.

Важно отметить, что перед этим масштабным митингом Лукашенко звонил Путин. Во время разговора они договорились о скорой встрече в Москве уже в ближайшие недели.

Ранее ONLINE.UA сообщал, политтехнологи Кремля предложили Путину два сценария по Беларуси — мирный и силовой.