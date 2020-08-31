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День рождения Лукашенко - активисты поздравили политика унизительным подарком

Политика | Читати новину українською
День рождения Лукашенко - активисты поздравили политика унизительным подарком Олександр Лукашенко (фото — kremlin.ru)

30 августа президент Беларуси Александр Лукашенко, которого не признает легитимным международное сообщество, праздновал свой 66-й день рождения. Сканадально политика "поздравляли" не только граждане его страны, но и многие другие нации, в частности, украинцы. Так, в Украине публично сожгли фотографию, на которой изображены Лукашенко и его российский коллега Владимир Путина. Досталось также и флагу РФ. Не трудно догадаться, что поздравить одиозных политиков украинцы пришли под посольство Беларуси в Украине, которое находится в Киеве. Акция получила красноречивое название — "День рождения диктатора". Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на "Белсат".

На акции были замечены и другие символические подарки — букет колючего поприща с черной лентой, а также кусок брусчатки и российский флаг. Кроме того, активисты скандировали актуальные для последнего месяца лозунги: "Жыве Беларусь", "Свободу Беларуси", "Лукашенко — в автозак", "Нет репрессиям".

День рождения Лукашенко - активисты поздравили политика унизительным подарком (1)

Фото — Белсат

Кроме того, отмечается, что активисты пришли к посольству с белорусской национальной символикой, в частности бело-красными флагами. Также можно было заметить плакаты с надписями: "Мы выйдем плотными рядами", "Ложь убивает, подарок — лекарство правды, выздоравливай" и "Голубой вертолет в Гаагу заберет" (ссылка на советскую детскую песню, Международный суд и Прошлонедельные приключения Лукашенко — ред.).

День рождения Лукашенко - активисты поздравили политика унизительным подарком (2)

Фото — Белсат

Источник: ONLINE.UA
Теги: Александр Лукашенко, день рождения Лукашенко, Беларусь, протесты, митинги, активисты, оппозиция, Владимир Путин
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