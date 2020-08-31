На самоизоляцию пойдут все - украинцам сделали важное предупреждение

Уже завтра в Украине начинается новый учебный год, но образовательный процесс будет проходить по новым правилам в условиях адаптивного карантина. Накануне 1 сентября главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире украинского телеканала напомнил украинцам, как будут работать школы в период пандемии коронавируса. Он подчеркнул одну важную рекомендацию и предупредил, что если COVID-19 диагностируют хотя бы у одного ученика, весь класс должен будет пройти двухнедельную самоизоляцию, передает ONLINE.UA.

"Четкая рекомендация: если хотя бы один ученик в классе будет инфицирован и будет установлен диагноз коронавирусная болезнь, то весь класс будет считаться как близкие контакты. И все дети из этого класса пойдут на самоизоляцию на 14 дней", — заявил Ляшко.

Важно отметить, что 1 сентября в школу смогут пойти все ученики, кроме тех, кто проживает в регионах, включенных в "красную" зону. На дистанционное обучение школы будут переходить только в случае попадания города и региона в "красную" карантинную зону. Минздрав рекомендовал учебным заведениям по возможности проводить занятия под открытым небом, начало обучения развести во времени — например, начальная школа начинает первый урок в 08:30, а старшая в 08:45.

Согласно рекомендациям ЦГЗ Украины, обучение в школах с 1 сентября будет проходить по следующим правилам:

Работники общеобразовательных учебных заведений должны: распространять среди учащихся информацию о мерах профилактики, следить за самочувствием и здоровьем учащихся, соблюдать правила респираторной гигиены, менять маску каждые три часа.

Руководство учебного заведения обязано: обеспечить разработку алгоритма действий в случае регистрации случаев COVID-19 и утвердить новый график обучения, чтобы предотвращать скопление учеников.

и утвердить новый график обучения, чтобы предотвращать скопление учеников. Время начала и окончания занятий для классов и групп должно быть различным.

Вход в заведение образования разрешается только работникам, учащимся и людям, которые сопровождают лиц с инвалидностью.

Вход в учреждения образования учащихся разрешается только при наличии маски или респиратора. Маски во время занятий можно не использовать. Во время передвижения ношение маски обязательно для всех, кроме учеников 1-4 классов.

На всех входах в учреждения должны быть места для обработки рук антисептическими средствами. Обработка антисептиками целесообразно в случае отсутствия доступа к проточной воды. Основным мероприятием гигиены является мытье рук с мылом.

После каждого занятия необходимо проветривать помещение не менее 10 минут.

После занятий необходимо продезинфицировать поверхности: дверные ручки, столы, места для сидения, перила и тому подобное.

В столовых расстояние между столами не должна быть меньше 1,5 м. Сидеть за ними могут не более 4-х человек.

человек. В заведении должно быть централизованный сбор и утилизация использованных средств индивидуальной защиты.

В случае подтверждения случае COVID-19 , все ученики класса проходят самоизоляцию.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Украине 31 августа выявили 2141 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число больных уже превышает 120 тысяч. В СНБО предупредили украинцев, что если они не будут соблюдать карантинные ограничения, то уже в октября число больных в стране увеличится в три раза.