Это единственный способ остановить их - Трамп ошеломил мир громким заявлением

Глава Белого дома Дональд Трамп выступил с новым резонансным заявлением — он отметил, что остановить рост насилия в городах США, где правят демократы, можно только с помощью силы. Кроме того, президент Штатов в своем стиле жестко раскритиковал реакцию мэра Портленда на события, происходящие в городе — американский лидер обвинил мэра в ситуации, которая сложилась. Как уже отмечалось ранее, там не утихают акции против полицейской жестокости. А в ночь на 30 августа во время стрельбы в Портленде погиб человек. Свою позицию по этому поводу Дональд Трамп традиционно озвучил на своих страницах в социальных сетях, передает ONLINE.UA.

"Единственный способ остановить насилие в городах с высоким уровнем преступности, управляемых демократами, — это сила", — подчеркнул глава Белого дома.

По мнению Дональда Трампа, мэр Портленда Тед Уилер — "странный радикальный левый, который ничего не делает".

"Он наблюдает большую смерть и разрушения своего города во время своего пребывания в должности, и считает, что эта преступная ситуация должна длиться вечно", — посетовал американский лидер.

По словам президента США, "жители Портленда, как и всех других городов и частей нашей большой страны, хотят закона и порядка", но такие мэры-демократы, как глава Портленда, никогда не смогут этого сделать.

Тед Уилер мгновенно отреагировал на громкие обвинения Дональда Трампа, отметив, что подобные комментарии в его стиле.

"Это классический Трамп. Мистер президент, Вы думаете, что этот комментарий может быть полезен? Это агрессивная позиция. Это не сотрудничество", — подчеркнул мэр Портленда.

По его убеждению, ситуация может стать возможностью всем вместе осудить насилие.

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