Это единственный способ остановить их - Трамп ошеломил мир громким заявлением

Глава Белого дома Дональд Трамп выступил с новым резонансным заявлением — он отметил, что остановить рост насилия в городах США, где правят демократы, можно только с помощью силы. Кроме того, президент Штатов в своем стиле жестко раскритиковал реакцию мэра Портленда на события, происходящие в городе — американский лидер обвинил мэра в ситуации, которая сложилась. Как уже отмечалось ранее, там не утихают акции против полицейской жестокости. А в ночь на 30 августа во время стрельбы в Портленде погиб человек. Свою позицию по этому поводу Дональд Трамп традиционно озвучил на своих страницах в социальных сетях, передает ONLINE.UA.

The only way you will stop the violence in the high crime Democrat run cities is through strength!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump)