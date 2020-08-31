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Это продолжение системных преступлений - у Зеленского срочно обратились к Путину

Политика | Читати новину українською
Это продолжение системных преступлений - у Зеленского срочно обратились к Путину Володимир Зеленський (фото — president.gov.ua)

Российский агрессор устроил серию новых репрессий на территории украинского Крыма. В Офисе президента Украины обвинили Кремль в продолжении систематических преступлений против мирного населения. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Представительство президента Украины в АР Крым.

По обнародованной заявлением, официальный Киев осуждает репрессивную политику по преследованию людей.

В понедельник, 31 августа, обыски начались в Нижнегорском, Судакском и Советском районах полуострова — в помещениях крымских татар.

"Утренние обыски у молодых крымскотатарских семей — очередное преступление оккупационных властей. Малолетние дети в цивилизованном мире не могут просыпаться утром от стука в дверь ФСБ РФ и кучи вооруженных людей только потому, что их родители являются гражданскими журналистами и активистами. Россия пытается сделать из каждой неудобной для режима человека — экстремиста. А солидарность это то, что их раздражает больше всего. Обыски является продолжением системных преступлений по преследованию представителей нелояльного крымскотатарского народа", — цитирует представительство заступнице постпреда Тамила Ташева.

В ведомстве отметили, что регистрируют каждый из инцидентов, связанных с репрессиями граждан со стороны оккупационного режима. Считается, что преследование ведется исключительно с политической мотивации.

Напомним, с самой оккупации в феврале-марте 2014 году на территории Крыма продолжаются репрессии против крымских татар или других местных жителей.

Как сообщал ONLINE.UA, оккупационный режим в Донбассе поставил официальному Киеву и ВСУ очередной ультиматум. Боевики угрожают уничтожить все укрепления украинских защитников на передовой, оборудованные после объявления перемирия на Донбассе — 22 июля.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Россия, Украина, Крым, Владимир Зеленский, репрессии, полмтика, оккупация, обыски
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