Придется выбирать - в команде Зеленского выступили с важным заявлением относительно ОРДЛО

Уже в сентября должны состояться переговоры советников лидеров нормандской четверки в рамках подготовки к нормандскому саммиту. Но представитель украинской делегации ТКГ по Донбассу от Донецкой области Сергей Гармаш считает, что не стоит принимать условия игры России ради проведения саммита — по его мнению, лучше рисковать этой встречей, но добиться разговора на равных, а не на языке ультиматумов команды российского президента Владимира Путина, ради безопасного для себя мира и сохранения самоуважения. Гармаш считает, что руководству Украины придется выбирать из непростых вариантов развития событий — и это будет сложный выбор. Об этом журналист заявил в эфире Украина 24, передает ONLINE.UA.

Гармаш напомнил, что в преддверии планируемой новой встречи лидеров нормандского формата с участием представителей Украины, Германии, Франции и России, Кремль демонстрирует нежелание идти на любые компромиссы. На нормандской встрече, по мнению члена украинской делегации, команда Путина будет и дальше добиваться "субъективизации своих квазигосударственных марионеточных образований".

"В таких условиях перед руководством Украины стоит сложный выбор: либо принимать условия игры Москвы ради самой возможности проведения саммита, идти на уступки и фактически принимать ее концепцию гражданской войны в Украине, либо рисковать проведением встречи "четверки", но добиваться разговора на равных и безопасного для себя мира", – отметил Гармаш.

Журналист считает, что при первом варианте, Россия "даст" мир Украине, но это будет "русский мир". При втором варианте, по мнению Гармаша, может начаться конфронтация на фронте и, возможно, Украина потеряет поддержку Франции и Германии, но зато сможет "сохранить самоуважение".

Как известно, на предыдущем заседании ТКГ по Донбассу глава делегации Леонид Кравчук решил пойти на уступки Кремлю, который требует проведения местных выборов в ОРДЛО. Он уже подал соответствующее предложение в Верховную Раду, где должны принять решение об изменении поставления о проведении местных выборов в Украине, запланированных на 25 октября.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в президентской фракции "Слуга народа" считают, что Верховная Рада не поддержит предложение Кравчука, так как провести голосование в ОРДЛО невозможно, тем более, что Россия не выполнила главное условие Киева — не вывела свои войска и не вернула контроль Украине над границей.