Он заплатит высокую цену - на международной арене разгорелся громкий скандал

На международной арене вспыхнул новый скандал после того, как официально стало известно, что глава сената Чехии Милош Вистрчил посетил Тайвань с визитом, игнорируя предупреждения китайских властей и правительства собственной страны. Стоит обратить внимание на то, что Вистрчил прилетел на Тайвань с делегацией около 90 человек 30 августа. По предварительным данным, одной из основных заявленных целей является укрепление деловых отношений. Кроме того, отмечается, что в ходе визита он проведет переговоры с ведущими тайваньскими политиками. Что важно понимать, глава Сената по Конституции является вторым высшим должностным лицом Чехии и Китай категорически против этого визита. Также известно, что президент Земан и премьер-министр Андрей Бабиш также пытались остановить своего представителя, однако им не удалось это сделать. В то же время Вистрчил получил поддержку от США. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Novinky.
"Мы заставим его заплатить высокую цену за его недальновидное поведение и политический оппортунизм", — пригрозил Вистрчилу последствиями министр иностранных дел Китая Ван И.
Он также обратил внимание на то, что игнорирование принципа "одного Китая" равносильно тому, чтобы "сделать себя врагом 1,
Стоит также обратить внимание на еще один конфликт. Так, недавно руководитель Экспертного совета российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Юрий Тавровский заявил, что отношения между КНР и Штатами напоминают предвоенные, и в этом, по его словам, виновата именно администрация Дональда Трампа, а не Пекин. Эксперт выразил недовольство тем, что Трамп пытается вытеснить из виртуальных просторов Америки приложение TikTok, а с рынка продукцию концерна Alibaba.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что госсекретарь США Майк Помпео в последнем разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским, который состоялся 26 августа, назвал планы Китая относительно Украины "злонамеренными".