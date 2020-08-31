Он заплатит высокую цену - на международной арене разгорелся громкий скандал

На международной арене вспыхнул новый скандал после того, как официально стало известно, что глава сената Чехии Милош Вистрчил посетил Тайвань с визитом, игнорируя предупреждения китайских властей и правительства собственной страны. Стоит обратить внимание на то, что Вистрчил прилетел на Тайвань с делегацией около 90 человек 30 августа. По предварительным данным, одной из основных заявленных целей является укрепление деловых отношений. Кроме того, отмечается, что в ходе визита он проведет переговоры с ведущими тайваньскими политиками. Что важно понимать, глава Сената по Конституции является вторым высшим должностным лицом Чехии и Китай категорически против этого визита. Также известно, что президент Земан и премьер-министр Андрей Бабиш также пытались остановить своего представителя, однако им не удалось это сделать. В то же время Вистрчил получил поддержку от США. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Novinky.

"Мы заставим его заплатить высокую цену за его недальновидное поведение и политический оппортунизм", — пригрозил Вистрчилу последствиями министр иностранных дел Китая Ван И.

Он также обратил внимание на то, что игнорирование принципа "одного Китая" равносильно тому, чтобы "сделать себя врагом 1, 4-миллиардного населения Китая". Власти КНР хотят, чтобы все страны, с которыми она имеет дипломатические отношения, придерживались принципов "одного Китая". Это, среди прочего, означает, что они не должны устанавливать межгосударственные отношения с Тайванем, который Пекин считает своей обособленной провинцией.

Стоит также обратить внимание на еще один конфликт. Так, недавно руководитель Экспертного совета российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Юрий Тавровский заявил, что отношения между КНР и Штатами напоминают предвоенные, и в этом, по его словам, виновата именно администрация Дональда Трампа, а не Пекин. Эксперт выразил недовольство тем, что Трамп пытается вытеснить из виртуальных просторов Америки приложение TikTok, а с рынка продукцию концерна Alibaba.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что госсекретарь США Майк Помпео в последнем разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским, который состоялся 26 августа, назвал планы Китая относительно Украины "злонамеренными".