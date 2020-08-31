Готовы полностью - в Раде поразили новым предупреждением

Верховная Рада готовится к новой сессии, которая отметится большим количеством политики, утверждает спикер Дмитрий Разумков. Изменения акцента связанные с проведением местных выборов по всей стране. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на выступление спикера перед журналистами.

По его словам, другим важным вопросом для рассмотрения станет Государственный бюджет на 2021.

"На эту сессию стратегическим будет вопрос именно Госбюджета на следующий год. Согласно законодательству, он должен поступить в ВРУ до 15 сентября. ВРУ готова к этому полностью, и профильный комитет и все другие комитеты, которые будут приобщены к этому процессу, готовы работать, вносить предложения. на сегодня соответствующего законопроекту в ВРУ внесено не было", — пояснил Разумков.

Руководитель парламента добавил, другие законопроект выносить на сессию в соответствии с планами законодательной работы Совета и коррективам, обусловленные эпидемией.

"Будет больше политики в этой сессии, ведь приближаются местные выборы. Все, что будет происходить в государстве, и в том числе в политическом органе ВРУ, также будет связано с местными выборами. Но я надеюсь, что конструктив будет более весомым для народных депутатов, чем рейтинги на местных выборах", — отметил спикер.

Напомним, проведение местных выборов в Украине планируется 25 октября. Они пройдут во всех районах за исключением оккупированных или тех, приближенных к линии соприкосновения в Донбассе. Начало избирательного процесса предполагается 5 сентября.

Как сообщал ONLINE.UA, во фракции "Слуга народа" подчеркнули, выборы невозможно провести в ОРДЛО. По словам народного депутата Александра Качуры, для голосования нужны определенные условия. Парламентарии не согласятся утверждать их к возвращению украинского контроля на участок границы с Россией.