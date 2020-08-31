Зеленский экстренно собирает свою партию - что случилось

В понедельник, 31 августа, состоится внеочередной съезд президентской партии "Слуга народа" — в нем примет участие Владимир Зеленский. Это мероприятие несколько раз переносилось из-за вспышки коронавируса среди членов партии. На этом съезде будут представлены кандидаты от "Слуги народа" в мэры городов, а также президентская команда в парламенте обсудит разные технические вопросы. Важно отметить, что перед съездом с участием Зеленского партия собиралась на закрытое заседение. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"На съезде партии "Слуга народа", который состоится в КВЦ «Парковый» в Киеве, будет принято решение об участии политсилы в местных выборах 25 октября, а также представлен список кандидатов на должности мэров областных центров. На мероприятие посетит Президент Украины Владимир Зеленский и другие представители руководства государства", — говорится в анонсе мероприятия.

Напомним, 1 сентября начинается новая сессия Верховной рады. Ключевым вопрос на ней будет госбюджет Украины на 2021 год — до 15 сентября Кабинет министров уже должен подать проект бюджета в Верховную Раду. Спикер парламента Дмитрий Разумков надеется, что парламентарии усердно поработают и примут его вовремя, а не как в прошлом году "под елку". Еще одним важным вопросом грядущей сессии станут местные выборы, которые запланированы в Украине на 25 октября.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в партии украинского лидера Владимира Зеленского анонсировали громкие кадровые перестановки в Кабмине. Глава президентской фрации "Слуга народа" Давид Арахамия пояснил, что вопрос об отставке некоторых чиновников придется поднимать в нескольких министерствах. Кого хотят отправить в отставку Арахамия не уточнил, но подчеркнул, что состав украинского правительства будет обновлен.