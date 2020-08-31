Аваков срочно обратился ко всем украинцам - что случилось

31 августа глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков выступил с неотложным заявлением — он обратил внимание на то, что высказывания в СМИ первого заместителя главы украинской делегации во Временной контактной группе по Донбассу Витольда Фокина о всеобщей амнистии и особом статус для всего Донбасса не отвечают национальным интересам и официальной позиции государства. Как известно, новый член команды Владимира Зеленского недавно заявил, что "и с той, и с той стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание". По его убеждению, "чтобы прекратить войну и сохранить жизнь бойцов и командиров, надо объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше всего Донбасса". Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Ни один наш солдат не должен погибать из-за нелепых политических спекуляций. Поэтому заявление представителя Украины в ТКГ Фокина о всеобщей амнистии и особом статус для всей территории Донбасса является провокационным и не соответствует национальным интересам. Помним о том, что за каждый клочок украинской земли на Донбассе погибли тысячи наших солдат", — подчеркнул Арсен Аваков.

Стоит обратить внимание на то, что об этом глава МВД сообщил после церемонии под украинским парламентом памяти четырех военнослужащих вч 3027 НГУ И. Дебрина, Д. Сластникова, А. Костин, Б. Дацюка. Как уже упоминалось ранее, они погибли 31 августа 2015 в результате террористического акта — взрыва ручной гранаты, которая произошла во время массовых беспорядков, которые спровоцировали различные политические силы после принятия парламентом в первом чтении изменений в Конституцию Украины в части децентрализации. Они определяли «особенности местного самоуправления» на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что бывший глава МИД Вадим Пристайко выступил с неожиданным заявлением — он заговорил о том, что в случае провала Минских соглашений и сценария с миротворцами официальному Киеву следует временно отказаться от идеи возвращения контроля на Донбассе.