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Шахтер и Динамо одновременно получили необычайное достижение - что интересно знать

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Шахтер и Динамо одновременно получили необычайное достижение - что интересно знать "Динамо" — "Шахтар" (фото — fcdynamo.kiev.ua)

Два украинских футбольных клуба попали в топ-20 самых титулованных команд мира — это "Шахтер" и "Динамо". Рейтинг самых награжденных коллективов XXI века составили эксперты Transfermarkt. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на обнародованный перечень.

По данным спортивного издания, больше всего призов получил саудовский клуб "Аль-Ахли" — 41. Замыкают первую тройку мюнхенская "Бавария" и гибралтарский "Линкольн" — оба имеют по 40 трофеев.

Донецкий "Шахтер" занял 6-ю строчку благодаря 33 титулам, завоеванным за время существования. Столько из призов имеют португальский "Порту", шотландский "Селтик", хорватский "Динамо", молдавский "Шериф", новозеландский "Окленд Сити".

Шахтер и Динамо одновременно получили необычайное достижение - что интересно знать (1)

Шахтер и Динамо одновременно получили необычайное достижение - что интересно знать (2)

Киевское "Динамо" разделяет 14 позицию — вместе с греческим "Олимпиакосом", белорусским БАТЭ, люксембургским "Дюделанж", саудовским "Аль-Хиляль".

Следует заметить, "Бавария", которая заняла второе место, накануне стала обладателем кубка Лиги чемпионов. В финале турнира, который доиграли только под конец августа из-за глобального карантин, немцы вышли на поле против французов с ПСЖ. Этот клуб в рейтинге стоит на 12 месте с 29 трофеями.

Что интересно, Украина стала одной из немногих стран, которые получили более один клуб в топ-20. К таким также принадлежит Испания — благодаря "Барселоне" на 4-м месте и мадридскому "Реалу" на 11-м.

Несмотря на высокую позицию "Шахтер" недавно проиграл "Динамо" Суперкубок Украины в зрелищном матче.

Как сообщал ONLINE.UA, Мирча Луческу утверждает, что "Динамо" под его тренерством одолел донецкий "Шахтер" несмотря на негатив вокруг назначения. Команда победила в дерби даже в условиях очевидного преимущества оппонентов. Детали заявления главного тренера киевлян — по ссылке.

Источник: ONLINE.UA
Теги: спорт, футбол, Шахтер, Динамо, рейтинг, достижения
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