Уже 4 сентября - Тихановская готовит мощный удар против Лукашенко

В Беларуси уже четвертую неделю продолжаются масштабные протесты против режима Александра Лукашенко, которые поддерживает оппозиция и команда главной соперницы белорусского лидера на президентских выборах Светланы Тихановской. Беларусы при поддержки оппозиции добиваются отставки Лукашенко и проведения новых честных выборов в стране — они считают Тихановскую "нормальным президентом", а она сама называет себя "национальным лидером", который будет добиваться разрешения политического кризиса и трансфера власти в стране. 30 августа стало известно, что Тихановская хочет начать диалог с Александром Лукашенко, исполняющим обязанности президента Беларуси. В ЕС уже заявили о готовности поддержать эти переговоры. А 31 августа стало известно, что Тихановская добилась выступления в СБ ООН по видеосвязи на заседании 4 сентября. Это стало возможным благодаря приглашению Эстонии, которая сейчас входит в состав отвечающего за поддержание международного мира и безопасности органа. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Reuters.

В штабе Тихановской надеются получить помощь для Беларуси от международного сообщества. В частности, представительница белорусской оппозиции намерена попросить весь мир уважать суверенитет Беларуси, выступить гарантами суверенитета Беларуси и уважать волю белорусского народа. Кроме того, лидер оппозиции Беларуси планирует выступить 8 сентября на заседании ПАСЕ.

Как известно, несколько дней назад Тихановская встречалась с заместителем госсекретаря США Стивеном Бигэном. Их переговоры прошли в Литве, куда была вынуждена выехать Светлана после выборов в Беларуси. В ходе беседы с представителем Трампа лидер белорусской оппозиции выразила готовность разрешить ситуацию в Беларуси через мирный диалог, а также призвала остальные страны уважать суверенитет и территориальную целостность республики.

Важно отметить, что в ЕС неоднократно заявляли о поддержке в развитии диалога оппозиции и режима Лукашенко. При этом в России такое посредничество не одобряют. Лукашенко также отказывается вести переговоры с ОБСЕ и главами европейских стран, которые не признали итоги прошедших 9 августа выборов в Беларуси.

Накануне инистр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, у которого Тихановская также попросила помощи и поддержки диалога с командой Лукашенко, заявил, что возможным посредником между официальным Минском и оппозицией могла бы стать ОБСЕ.

Как сообщал ONLINE.UA, экс-глава МИД Украины Павел Климкин считает, что Лукашенко ведет себя неадекватно, а Путин давно его слил. По мнению дипломата, глава Кремля пользуется неадекватностью Лукашенко, чтобы поставить в Беларуси пророссийскую часть оппозиции.