Есть военное преступление - в Раде раскритиковали резонансные идеи по Донбассу

Инициатива по полной амнистии для боевиков террористических группировок на Донбассе нельзя воплотить в жизнь, утверждает парламентский спикер Дмитрий Разумков. Таким образом он прокомментировал резонансную инициативу Витольда Фокина — участника украинской делегации в трехстороннем контактной группе. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на выступление политика в понедельник, 31 августа.

По словам спикера, этот сценарий вряд ли вообще возможно для Украины.

"Полная амнистия. Есть военное преступление, который в одной стране мира не подлежит амнистии. Это — реалии, с которыми сталкивался мир уже много лет, и я думаю, что Украина здесь вряд ли может идти своим отдельным путем", — подчеркнул Разумков.

Напомним, недавно в Трехсторонний контактной группе произошли серьезные изменения по составу украинской делегации. Кроме назначения в ее ряды двух донецких журналистов как представителей ОРДЛО — Дениса Казанского и Сергея Гармаша — делегация сменила руководство.

Сейчас вместо Леонида Кучмы на соответствующей должности работает Леонид Кравчук. Именно он пригласил к дипломатической группы Витольда Фокина — первого премьер-министра независимой Украины, который уже успел отличиться несколькими противоречивыми заявлениями о войне.

Тем временем продолжается разработка саммита "нормандского формата" на уровне лидеров и нового обмена пленными.

Как сообщал ONLINE.UA, Леонид Кравчук сделал громкое заявление — он рассказал, что действительно общался с членами группировок "ДНР" и "ЛНР" на заседании ТКГ 19 августа, которое состоялось в формате видеоконференции. Политик обратил внимание на то, что официальный Киев очень часто делает вид, что оккупационной власти не существует, однако, по его мнению, это ошибочная позиция.