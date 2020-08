Совместный трек Тины Кароль с рэпером Snoop Dogg - как мир отреагировал на долгожданную премьеру

"Tina is without doubt one of the greatest DIVA ; Добрый день всем, а Вам, Тина, больших мировых побед...; классный трек! Даже не верится, что Тина смогла достичь этой вершины! Молодчина;

С хорошего была только Тина; это новый уровень — наша гордость; Тина, они засоряют этот клип, они там лишние... вашей личной энергетики не хватает.. мне не понравилось; Очень крутая песня; вам бы еще с Арианой Гранде спеть — это будет просто бомба; Тина показала миру, что гораздо лучше, чем американские артисты; Snoop Dog в своем стиле