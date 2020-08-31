Совместный трек Тины Кароль с рэпером Snoop Dogg - как мир отреагировал на долгожданную премьеру

Звезда украинской музыкальной сцены Тина Кароль и всемирно известный американский рэпер Snoop Dogg наконец представили свою совместную композицию "Blow Your Mind", которая почти для всех фанатов стала настоящей неожиданностью. Премьера долгожданного lyric-video состоялась в пятницу, 28 августа, на ютуб-канале Privilege RnB. Стоит обратить внимание на то, что из-за пандемии коронавируса артистам не удалось снять клип. Кароль призналась, что в современных условиях "кривляться в скайпе" оба не хотели. Также известно, что продюсером и аранжировщиком сингла выступил R & B-исполнитель Luca Dayz, передает ONLINE.UA.