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Северный поток-2: Путин наносит мощный ответный удар

Политика | Читати новину українською
Северный поток-2: Путин наносит мощный ответный удар Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Команда президента РФ Владимира Путина делает все возможное, чтобы получить возможность достроить Северный поток-2 — так, 31 августа официально стало известно, что российский "Газпром" обжаловал в суде штраф польского регулятора по делу, связанному со скандальным газопроводом. Согласно последним данным, "Газпром" 24 августа подал апелляцию в польский суд на решение польского антимонопольного регулятора UOKiK о штрафе на 48 млн евро по делу, связанному со строительством Северного потока-2. Как уже отмечалось ранее, в начале месяца Польское Управление по защите конкуренции и потребителей (UOKiK) оштрафовало "Газпром" на 213 млн злотых (более 48 млн евро) из-за отсутствия сотрудничества во время антимонопольного расследования. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Интерфакс".

"Дело касается рассмотрения в деле строительства газопровода Северный поток-2. В 2018 году UOKiK обвиняла шесть компаний в финансировании строительства без необходимого юридического разрешения. Это предприятия, входящие в международные группы компаний: "Газпром", Engie (Швейцария), Uniper , OMV, Shell и Wintershall (все — Нидерланды) ", — говорится в сообщении. 
Стоит обратить внимание на то, что еще в начале текущего года UOKiK обратился к "Газпрому" с требованием предоставить документы, имеющие отношение к делу. Говорилось о контрактах, заключенных дочерней компанией "Газпрома" с другими компаниями, которые финансируют строительство "Северного потока-2". В Польше пожаловались, что "Газпром" несколько раз отказывался предоставлять документы. Российская компания заявила, что регулятор в рамках расследования попросил предоставить информацию, которая не связана с предметом расследования. 

" ОАО "Газпром" в своем ответе попросило UOKiK предоставить обоснование правомерности запроса такой информации, но не получило его", — ответили в России.

Как уже упоминалось ранее, недавно Суд Европейского Союза принял решение о том, что российский газопровод "Северный поток-2" должен действовать в соответствии с регулированием ЕС и не имеет права на исключение.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что немецкий партнер "Газпрома" прогнозирует абсолютный провал проекта "Северный поток-2". 

Источник: ONLINE.UA
Теги: Владимир Путин, РФ, Cеверный поток-2, Газпром, Польша, штраф, суд, газопровод, газ, Кремль
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