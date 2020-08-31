Северный поток-2: Путин наносит мощный ответный удар

Команда президента РФ Владимира Путина делает все возможное, чтобы получить возможность достроить Северный поток-2 — так, 31 августа официально стало известно, что российский "Газпром" обжаловал в суде штраф польского регулятора по делу, связанному со скандальным газопроводом. Согласно последним данным, "Газпром" 24 августа подал апелляцию в польский суд на решение польского антимонопольного регулятора UOKiK о штрафе на 48 млн евро по делу, связанному со строительством Северного потока-2 . Как уже отмечалось ранее, в начале месяца Польское Управление по защите конкуренции и потребителей (UOKiK) оштрафовало "Газпром" на 213 млн злотых (более 48 млн евро) из-за отсутствия сотрудничества во время антимонопольного расследования. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Интерфакс".

"Дело касается рассмотрения в деле строительства газопровода Северный поток-2 . В 2018 году UOKiK обвиняла шесть компаний в финансировании строительства без необходимого юридического разрешения. Это предприятия, входящие в международные группы компаний: "Газпром", Engie (Швейцария), Uniper , OMV, Shell и Wintershall (все — Нидерланды) ", — говорится в сообщении.

Стоит обратить внимание на то, что еще в начале текущего года UOKiK обратился к "Газпрому" с требованием предоставить документы, имеющие отношение к делу. Говорилось о контрактах, заключенных дочерней компанией "Газпрома" с другими компаниями, которые финансируют строительство "Северного потока-2 ". В Польше пожаловались, что "Газпром" несколько раз отказывался предоставлять документы. Российская компания заявила, что регулятор в рамках расследования попросил предоставить информацию, которая не связана с предметом расследования.

" ОАО "Газпром" в своем ответе попросило UOKiK предоставить обоснование правомерности запроса такой информации, но не получило его", — ответили в России.

Как уже упоминалось ранее, недавно Суд Европейского Союза принял решение о том, что российский газопровод "Северный поток-2 " должен действовать в соответствии с регулированием ЕС и не имеет права на исключение.