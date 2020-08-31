Барселона сурово накажет Месси за бойкот - что случилось

Форвард "Барселоны" Лионель Месси отказался вернуться на главную базу клуба для тренировок перед новым сезоном. Руководство команды решило наказать звездного футболиста за такой поступок. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на журналиста Танкреди Палмера.

По официальным данным, тренировки для подготовки к новому сезону испанской Ла Лиги начались 31 августа. Месси тем временем в знак протеста не явился даже на медицинском осмотре игроков, его не было накануне в расположении клуба.

"Барселона" решила урезать зарплату Месси соответственно каждому дню, что он пропустит", — подчеркнул журналист.

Следует заметить, споры между аргентинским нападающим и "Барселоной" продолжаются уже долгое время, однако официальных деталей о конфликте мало. Несколько месяцев назад появлялись отдельные отрывки источников о намерении Месси покинуть команду, он недоволен подходом руководства к работе.

Накануне издание Marca проинформировало, что Месси будет выходить на поле за "Барселону" в следующем сезоне испанского турнира, который начнется уже 12 сентября. Отсутствие игрока на базе клуба подтверждает эту информацию.

Напомним, вся профессиональная карьера в футболе Месси связана исключительно с "Барселоной". Он начал играть за этот клуб с детства, его контракт, как предполагалось, продлится как минимум до 2021 года.