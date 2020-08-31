Это произойдет 31 августа - страны Балтии нашли способ отомстить Лукашенко

31 августа Литва, Латвия и Эстония официально сообщат о введении санкций в отношении около 30 белорусских чиновников, в том числе против действующего президента страны Александра Лукашенко, которого не признает легитимным международное сообщество. Стоит обратить внимание на то, что санкции предусматривают запрет на въезд в эти страны. Науседа добавил, что список является первым шагом и может быть расширен позже. Как известно, недавно Литва анонсировала, что планирует применить санкции к белорусским чиновникам, которых она считает ответственными за нарушения на выборах и насилие в отношении протестующих. Эту информацию подтвердил лидер Литвы Гитанас Науседа. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на Reuters.

19 августа также стало известно, что Европейский Союз введет санкции против лиц, причастных к насилию и репрессиям и фальсификации выборов в Беларуси.

"Мы твердо поддерживаем право белорусского народа определять свою судьбу и ЕС вскоре ввет санкции против значительного количества лиц, ответственных за насилие, репрессии и мошенничество с выборами", — заявил глава Европейского совета Шарль Мишель во время брифинга после видеовстречи лидеров ЕС относительно ситуации в Беларуси.

С отдельным комментарием выступила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Прозвучала единодушная поддержка по подготовке санкций ЕС против лиц, ответственных за то, что происходит. Это будут адресные санкции, направленные против конкретных лиц, которые не затронут народ Беларуси. Список людей, в отношении которых будут введены санкции, будет согласован в ближайшее время", — подчеркнула политик.

Глава Европейского совета обратил внимание на то, что выборы в Беларуси не были свободными и честными и не соответствовали международным стандартам, поэтому ЕС не признает результаты выборов, объявленные властью. Шарль Мишель попросил официальный Минск найти мирный выход из кризиса, прекратив насилие, снизив напряжение и начав всеобъемлющий национальный диалог.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Украине публично сожгли фотографию, на которой изображены Лукашенко и его российский коллега Владимир Путин. Досталось также и флагу РФ.