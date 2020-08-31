Уже в сентябре - Путин шокировал планами насчет Беларуси

Президент России Владимир Путин планирует в ближайшее время лично встретиться с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Их переговоры предварительно планируются в первой половине сентября. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-секретарь Кремля Дмитрия Пескова.

По его словам, встреча уже согласована лично на уровне лидеров.

"Сроки согласовываются, но два президента вчера условились, что это состоится в ближайшие недели. Соответственно, в течение пары недель точно встреча состоится", — подчеркнул Песков.

Следует напомнить, накануне Лукашенко и Путин провели телефонный разговор. Официально она стала уже пятой с момента проведения выборам 9 августа и будет, соответственно, начала массовых протестов по всей Беларуси, участники которых требуют отставки президента.

Напомним, массовые акции начались через потрясающего масштаба фальсификации во время голосования, они усилились после попытки режима силой подавить выступление граждан. Победу Лукашенко на выборах признали только в Кремле и других странах СНГ, Евросоюз прямо отказался это сделать, учитывая антидемократичность процесса.

Украина также не приветствовала Лукашенко с победой, в Министерстве иностранных дел даже объявили о "паузу" в отношениях с Беларусью через поступки режима.

Российская сторона взамен не только поддержала Лукашенко, но и подтвердила создание резервного корпуса силовиков, которые могут направить в республику для спасения режима.

Как сообщал ONLINE.UA, Путин обсудил с Лукашенко ситуацию в Беларуси и "другие актуальные проблемы". В Кремле подчеркнули, что телефонный звонок связан с днем рождения и.о. президента Беларуси — 30 августа ему исполнилось 66 лет.