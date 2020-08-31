Украинцы назвали самые главные проблемы страны - что больше всего беспокоит людей

Прошло 29 лет со дня провозглашения независимости Украины. За этот период в стране утвердились многие демократические ценности, которые уважает и которых придерживается украинское общество, но осталось и много проблем, которые серьезно беспокоят украинцев. Наряду с войной на Донбассе, которую ведет Россия против Украины уже седьмой год, граждане считают одной из главных проблем страны коррупцию и несоблюдение законов. Однако люди не опускают руки и готовы продолжать упорно работать ради процветания нации. Об этом говорится в данных исследования, проведенного в рамках Программы содействия общественной активности «Долучайся!» (USAID/ENGAGE), передает ONLINE.UA.

В ходе опроса украинцы признали, что главной угрозой демократических процессов в Украине является нарушение закона и взятничество не только со стороны чиновников, но и простых граждан. При этом люди считают, что соблюдение правил и законов — это главная черта настоящего гражданина, но только 45% опрошенных видят возможным жить в полном соответствии с законодательством.

Беспокоит украинцев и то, что они не могут в полной мере контролировать свое будущее и отсутствие равных возможностей. 81% респондентов уверены, что мнение народа не имеет никакого значения для власти, а 78% украинцев считают, что они не имеют возможности влиять на события в своей стране. Большинство украинцев возлагают ответственность за благосостояние каждого гражданина, в том числе их трудоустройства и социальное обеспечение, на государство — 52% опрошенных считают, что достойный уровень жизни должы гарантировать людям власти, ведь это прописано в ст.48 Конституции Украины. При этом 23% готовы сами нести ответственность за собственное благополучие, но при условии, что государство гарантирует соблюдение правил игры и равные условия каждому.

Однако, несмотря на проблемы и сложности в Украине, большинство украинцев считают, что дела в стране обстоят не так уж и плохо. 73% респондентов уверили, что через пять лет они хотели бы жить в Украине, и только 11% опрошенных сказали, что хотят жить за границей.

"Результаты опроса общественного активности USAID/ENGAGE показывают, что на 29-ю годовщину независимости Украины ключевые ценности, такие как свобода, равенство и справедливость, остаются важными для граждан, а поэтому должны продолжать привлекать внимание общественных организаций и политиков. Хотя в целом украинцы выступают за свободный выбор путей получения доходов, они также признают необходимость государственной социальной поддержки. Несмотря на некоторый пессимизм относительно своей способности влиять на общество и приобретать успех, подавляющее большинство граждан готово остаться в своей стране. И что важно, украинцы ценят значение закона и справедливости, в то время, как понимают, что законы могут быть сфальсифицированы против них и власть их не соблюдает", — подвели итоги опроса авторы исследования.

Как сообщал ONLINE.UA, в Украине действует программа USAID "Конкурентоспособная экономика Украины", в рамках которой оказывается грантовая поддержка мелким предпринимателям, которые хотят развивать свой бизнес, но не имеют для этого возможности.