Вижу темные тучи - у Меркель сделали жесткое предупреждение Путину

Член команды канцлера ФРГ Ангелы Меркель и глава Министерства иностранных дел Германии Гайко Маас выступил с новым громким заявлением — он заговорил о том, что сейчас видит "темные тучи" в отношениях Европы с Россией. Кроме того, известный политик неожиданно добавил, что очень важно для международного сообщества сохранить конструктивные отношения с официальной Москвой. Свою позицию немецкий дипломат озвучил, выступая на встрече в Париже с послами Франции в европейских странах. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на DPA.

"С одной стороны, нам необходимы конструктивные отношения с Москвой — потому что без (России) или в оппозиции к России Европа не будет в большей безопасности. Это и есть европейская realpolitik", — подчеркнул глава МИД Германии.

По его убеждению, мощные европейские санкции против России должны оставаться до тех пор, пока команда Владимира Путина не изменит свое поведение. Кроме того, он попросил официальную Москву должным образом расследовать возможное отравление российского оппозиционера Алексея Навального. Что важно понимать, о необходимости прозрачного расследования отравления Навального Маас и канцлер Ангела Меркель совместно заявили еще на прошлой неделе, сразу после подтверждения немецкой клиники, что его отравили. Стоит обратить внимание на то, что Ангела Меркель считает нецелесообразным связывать отравление Навального со строительством "Северного потока".

В Кремле бьют тревогу из-за диагноза, который поставили российскому политику в Берлине. Генеральный прокурор России направил в Министерство юстиции ФРГ запрос о правовой помощи в рамках проверки по факту госпитализации Алексея Навального — в нем команда главы РФ Владимира Путина требует предоставить доказательства предварительного диагноза оппозиционера, за отравлением которого, как считают соратники Навального, стоит Кремль.

Как известно, 20 августа влиятельный российский оппозиционер Алексей Навальный попал в реанимацию в тяжелом состоянии прямо с борта самолета, на котором он летел из Томска в Москву. В команде оппозиционера сообщили, что у политика токсическое отравление, от которого он впал в кому. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш уверяет, что политика умышленно отравили.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что у Меркель внезапно заняли жесткую позицию против Путина из-за отравления Навального.