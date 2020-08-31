Выход Месси из Барселоны - стали известны планы форварда

Между аргентинским форвардом Лионелем Месси и руководством "Барселоны" продолжается конфликт вокруг выхода футболиста из клуба. Вскоре он может провести новые переговоры по переходу в "Манчестер Сити". Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на The Times.

По обнародованным данным, переговоры прежде всего вести агент игрока и его отец Хорхе Месси. Речь идет о переходе суммы в 100 миллионов фунтов стерлингов — около 133 миллионов долларов США.

Месси-старший появится в Каталонии уже на этой неделе, в Барселоне он встретится с президентом клуба Хосепом Бартомеу. Этот контакт запланирован на среду, 2 августа. Окружение футболиста считает, они смогут прийти к согласию вокруг меньшей суммы.

Недавно "Манчестер Сити" объявил о готовности предложить аргентинцу 500 миллионов евро, однако "Барселона" требование о выплате 700 миллионов как отступных. Британские издания позже информировали о намерении каталонского клуба продать Месси за 280 миллионов.

Напомним, в понедельник, 31 августа, "Барселона" начала тренировки для начала нового сезона Ла Лиги. Аргентинский нападающий не появился в расположении клуба, чем подтвердил намерение не начинать новый сезон в Испании.

Вся профессиональная карьера в футболе Месси связана исключительно с "Барселоной". Он начал играть за этот клуб с детства, его контракт, как предполагалось, продлится как минимум до 2021 года.

Как сообщал ONLINE.UA, руководители "Барселоны" решили ответить штрафными санкциями на бойкот Лионеля Месси. Клуб срежет зарплату звездного нападающего в соответствии с дней, которые тот пропустит на тренировках. Футболист не появился даже на медицинском осмотре.