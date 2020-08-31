Каникулы продлили - в каких городах Украины дети не пойдут в школу 1 сентября

Уже завтра в Украине начинается новый учебный год, но пойти в школу 1 сентября смогут не все ученики. В тех городах и районах, которые попали в красную карантинную зону, запрещено открывать учебные и дошкольные учреждения. Минздрав и МОН рекомендовали там снова ввести дистанционное обучение, но местные власти протестуют против этого. В частности, в красную зону попал город Ивано-Франковск. Мэр этого города Руслан Марцинкив 31 августа сообщил, что городской совет принял решение не переводить школы на онлайн-обучение, а продлить в них летние каникулы до 11 сентября. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на страницу чиновника в соцсети.

"Мы готовы к 1 сентября, школы и садики готовы. Ведь это Конституционное право — право на обучение наших детей! Поэтому в связи с этим решением правительства, мы вводим каникулы для детей на 2 недели. Не дистанционное обучение, а именно каникулы. Надеюсь, что правительство в дальнейшем руководствоваться здравым смыслом и наши дети смогут учиться нормально", — сообщил мэр Ивано-Франковска, который не согласен с тем, что город отнесли в красную карантинную зону.

Марцинкив признал, что "вирус есть, есть больные — и это факт". Но он не согласен с отнесением города в красную карантинную зону и введеним жесткого карантина. Мэр Ивано-Франковска написал, что "городские власти не намерены останавливать работу общественного транспорта, а также планируют обжаловать постановление правительства о карантине в суде".

Как известно, по результатам последнего заседания Государственной комиссии ТЭБ и ЧС на данный момент в 21 городах и районах Украины установлено "красный" уровень эпидемической опасности. С понедельника, 31 августа, запретить работу общественного транспорта, заведений образования, в том числе детсадов и школ, закрыть кафе, рестораны, ТРЦ, должны:

города Ивано-Франковск, Калуш и Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

города Беляевка и Измаил Одесской области;

города Дубно и Острог, Костопольский и Радивиловский районы Ровенской области;

города Бережаны и Чертков, Бережанский район Тернопольской области;

город Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский и Новоселицкий районы Черновицкой области.