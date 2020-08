Стала жертвой изнасилования - звезда "Гарри Поттера" шокировала неожиданным признанием

Британская актриса Джесси Кейв, которая в фильмах о волшебнике Гарри Поттере сыграла Лаванду Браун, неожиданно для всех призналась, что стала жертвой насилия в 14 лет. Стоит отметить, что сейчас Джесси уже 33. По словам звезды, она пострадала от действий ее тренера по теннису. В подкасте We Can not Talk About That Right Now актриса решила рассказать о ситуации, которую она до сих пор не может забыть. В 14-летнем возрасте девочка занималась теннисом и полностью доверяла своему тренеру, пока он не воспользовался ею. После инцидента мужчина попал в тюрьму, передает ONLINE.UA.

Я считаю, что изнасилования в 14 — это очень плохо. Когда это сделал твой тренер по теннису, которому ты доверяешь, который пользуется своей властью... Меня использовали, а он в итоге попал в тюрьму", — рассказала звезда поттерианы. По словам звезды, этот случай оказал большое влияние на ее жизнь. Джесси Кейв убеждена, что ей повезло гораздо больше чем другим девушкам, ведь это не уничтожило ее. Однако на восстановление психологического состояния у нее ушло очень много времени. "Много времени ушло на то, чтобы восстановиться. И мой сексуальный опыт, и развитие сексуальной жизни — все пошло совсем другим путем. Я все еще чувствую последствия того времени. Я это осознаю только 18 лет спустя", — отметила Джесси Кейв. Известно, что актриса сейчас в браке с стендап-комиком Альфи Брауном, у них двое детей — сын Донни и дочь Марго. Кроме того, отмечается, что женщина ожидает появление третьего ребенка. В фильмах о "Гарри Поттере" она снималась в 2009-2011 годах. Тогда ей было около 20 лет. Джесси Кейв в роли Лаванды Браун и в реальной жизни