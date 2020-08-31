Украина изменяет правила пересечения КПВВ на Донбассе - как теперь будут пропускать людей

С 1 сентября Украина изменяет правила пересечения КПВВ на Донбассе. В соответствии с приказом Командующего операции Объединенных сил все контрольные пункты въезда-выезда переходят на осенний график работы — с 07.00 до 18.30. При этом, по соображениям безопасности, в сторону временно оккупированной территории Украины после 18.00 граждане пропускаться не будут. Также в связи с продлением карантина в Украине до 31 октября на КПВВ будут действовать ограничения. Как теперь будут пропускать жителей ОРДЛО на подконтрольную Украине территорию, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Новые правила пересечения КПВВ на Донбассе:

На период карантина пересечение КПВВ на Донбассе запрещено иностранцам и лицам без гражданства без наличия полиса страхования, выданный страховой компанией, зарегистрированной на территории Украины — этот полис должен покрывать расходы, связанные с возможным лечением COVID-19 , и действовать на срок пребывания в Украине.

, и действовать на срок пребывания в Украине. Граждане, следующих с временно оккупированной территории Украины, будут проходить бесконтактный температурный скрининг тела и опрос на предмет контакта с больными COVID-19 .

. Пропуск лиц с повышенной температурой (выше 37,2 градусов), а также тех, кто контактировал с больными коронавирусом за последние 14 дней, будет проводиться отдельно.

Лица (кроме лиц до 12-летнего возраста и работников официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине) будут пропускаться только при условии согласия на прохождение самоизоляции, с использованием единого электронного сервиса «Дій вдома», или обсервации.

возраста и работников официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине) будут пропускаться только при условии согласия на прохождение самоизоляции, с использованием единого электронного сервиса «Дій вдома», или обсервации. Для пересечения линии разграничения в КПВВ граждане будут допускаться при наличии средств защиты органов дыхания (маски).

Одновременно в контрольных пунктах сможет находиться такое количество лиц, которое позволит обеспечить соблюдение социальной дистанции.

"При планировании поездок через линию разграничения следует учитывать, что из-за блокирования оккупантами дорожных коридоров ежедневный пропуск осуществляется только в контрольном пункте «Станица Луганская». Движение дорожным коридором в пределах КПВВ «Новотроицкое» оккупанты позволяют два раза в неделю, а перемещение через линию разграничения в КПВВ «Марьинка» российские вооруженные формирования заблокировали полностью", — напомнили в ГПСУ.

Напомним, приоритет при пересечении КПВВ на время адаптивного карантина предоставляется гражданам, следующих из причин социально-гуманитарного характера при наличии подтверждающих документов, и лицам, которые едут поступать в вузы. В то же время, граждане, пересекающие КПВВ с временно оккупированной территории Украины, проходят бесконтактный скрининг температуры тела и опросы по контакту с больными COVID-19 .

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Украина 29 августа запретила въезд иностранцев до 28 сентября. Это ограничение не распространяется на людей с видом на жительство на территории Украины, представителей международных и гуманитарных миссий, тех, кто следует через украинскую территорию транзитом. Также в этом перечне водители грузового транспорта, инструкторы НАТО, культурные деятели с приглашением соответствующих заведений.