Новости

Лента новостей

Квалификация Лиги чемпионов - Динамо узнало первого оппонента

Спорт | Читати новину українською
Квалификация Лиги чемпионов - Динамо узнало первого оппонента "Динамо" (фото — fcdynamo.kiev.ua)

Жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги чемпионов состоялось в понедельник, 31 августа, в швейцарском городе Ньон. Согласно его результатам, киевское "Динамо" встретится на поле с нидерландским "АЗ" (Алкмар). Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные УЕФА.

3-й квалификационный раунд — это лишь один матч. Победителя ждет плей-офф Лиги чемпионов, а вот то, ихто проиграл, получит место в плей-офф Лиги Европы.

"Среди команд, которые узнали своих соперников в самом престижном клубном турнире Старого Света, было и киевское "Динамо". Среди потенциальных соперников "бело-синих", которые оказались среди сеяных при жеребьевке, значились три клуба — "АЗ" (Алкмаар, Нидерланды) , ПАОК (Салоники, Греция) и "Рапид" (Вена, Австрия)", — отметили в пресс-служба киевской команды.

Напомним, проведение матчей упомянутого раунда квалификации предусматривается с 15 до 16 сентября.

Предыдущий сезон Лиги чемпионов и Лиги Европы едва не оказался сорванным из-за карантина, который ввели для преодоления глобальной эпидемии. Несколько месяцев длилась пауза между матчами европейских клубных турниров, их доиграли только в августе в сжатом формате.

Это было необходимо для отдыха игроков и подготовки к началу следующего сезона 2020/21.

Для "Динамо" этот матч станет первым международным испытанием после назначения Мирча Луческу главным тренером. К тому киевляне разгромили "Шахтер" 3: 1, который когда-то тренировал румынский эксперт.

Как сообщал ONLINE.UA, Мирча Луческу утверждает, что "Динамо" под его тренерством одолел донецкий "Шахтер" несмотря на негатив вокруг назначения. Команда победила в дерби даже в условиях очевидного преимущества оппонентов.

Источник: ONLINE.UA
Теги: футбол, Динамо, Лига чемпионов, Нидерланды, матч, квалифікація, жеребьевка, АЗ Алкмар
Читай новости ONLINE.UA в Google News - подпишись на наш канал
Лента новостей
Случаи COVID-19 в Украине
  Всего Сегодня
Подтвержденные 121215 +2141
Выздоровели 57114 +380
Летальные 2557 +30

Данные МОЗ Украины
Обновлено:15:11, 31.08.2020

Курс валют 31.08.2020
Покупка Продажа Межбанк
USD
27,52
27,57
27,56
EUR
32,85
32,92
32,89
GBP
36,67
36,74
-
RUB
0,37
0,37
-
Все курсы валют на сегодня
Блоги
Читать другие блоги
Loading...

Другие новости

Loading...