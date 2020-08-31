Квалификация Лиги чемпионов - Динамо узнало первого оппонента

Жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги чемпионов состоялось в понедельник, 31 августа, в швейцарском городе Ньон. Согласно его результатам, киевское "Динамо" встретится на поле с нидерландским "АЗ" (Алкмар). Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные УЕФА.

3-й квалификационный раунд — это лишь один матч. Победителя ждет плей-офф Лиги чемпионов, а вот то, ихто проиграл, получит место в плей-офф Лиги Европы.

"Среди команд, которые узнали своих соперников в самом престижном клубном турнире Старого Света, было и киевское "Динамо". Среди потенциальных соперников "бело-синих", которые оказались среди сеяных при жеребьевке, значились три клуба — "АЗ" (Алкмаар, Нидерланды) , ПАОК (Салоники, Греция) и "Рапид" (Вена, Австрия)", — отметили в пресс-служба киевской команды.

Напомним, проведение матчей упомянутого раунда квалификации предусматривается с 15 до 16 сентября.

Предыдущий сезон Лиги чемпионов и Лиги Европы едва не оказался сорванным из-за карантина, который ввели для преодоления глобальной эпидемии. Несколько месяцев длилась пауза между матчами европейских клубных турниров, их доиграли только в августе в сжатом формате.

Это было необходимо для отдыха игроков и подготовки к началу следующего сезона 2020/21.

Для "Динамо" этот матч станет первым международным испытанием после назначения Мирча Луческу главным тренером. К тому киевляне разгромили "Шахтер" 3: 1, который когда-то тренировал румынский эксперт.

Как сообщал ONLINE.UA, Мирча Луческу утверждает, что "Динамо" под его тренерством одолел донецкий "Шахтер" несмотря на негатив вокруг назначения. Команда победила в дерби даже в условиях очевидного преимущества оппонентов.