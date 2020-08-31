Лукашенко неожиданно публично признал свою главную ошибку - первые подробности

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, которого не признает легитимным международное сообщество, удивил мир неожиданным признанием — обсуждая работу судов и общественную жизнь, скандальный политик внезапно признал, что в стране необходимо построить систему, которая бы не была завязана на президенте. Он также обратил внимание на то, что "сейчас очень много разговоров о том, что нужно как-то переустроить общественно-политическую систему в Беларуси, изменить ситуацию в стране". По словам Лукашенко, сейчас идет работа уже над третьим вариантом Конституции Беларуси, и попросил председателя Верховного суда подключиться к этой работе. Об этом диктатор сообщил во время встречи с главой Верховного суда РБ Валентином Сукало, передает ONLINE.UA со ссылкой на БелТА.

"... Я считаю, что, несмотря на то, что у нас несколько авторитарная система устройства общественной жизни, однако, президент оберегает и охраняет суды. Но это личностный момент, а надо сделать так, чтобы работала система, которая не завязана на личности, в том числе Лукашенко. Поэтому, я думаю, в новой Конституции мы достойно отразим систему устройства наших судов, исходя из нашего с вами опыта работы за последние четверть века. Но ответственно: вносите предложение — распишитесь за это предложение", — подчеркнул президент Беларуси.

Стоит обратить внимание на то, что после президентских выборов в Беларуси, с 9 августа, не утихают масштабные митинги против объявленной победы на них Александра Лукашенко, который остается во главе страны уже 26 лет. Как известно, ЦИК республики объявила выборы действительными, Верховный суд РБ отказал трем кандидатам в президенты в удовлетворении жалоб по результатам выборов, хотя были представлены тысячи документов, подтверждающих систематические нарушения, допущенные от начала кампании и в день голосования. ОМОН продолжает произвол против белорусов: задержаны около 7000 человек. По предварительным данным во время акций протеста погибли от 4 до 6 человек. 30 августа, в Минске и ряде других городов Беларуси прошли многотысячные акции протеста.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что 31 августа Литва, Латвия и Эстония официально сообщат о введении санкций в отношении около 30 белорусских чиновников, в том числе действующего президента страны Александра Лукашенко.