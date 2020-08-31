Вакцина против коронавируса - из-за границы поступили отличные новости

Команда ученых достигла значительных успехов в разработке собственной вакцины против коронавируса COVID-19 . Сейчас эксперты из Австралии уже начали клинические испытания препарата Novavax, который создали в Соединенных Штатах. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на исследовательский центр Paratus Clinical.

По обнародованным данным, 80 участников исследования получат вакцину, еще столько же — плацебо.

Испытания одновременно проходить в Австралии и США, общее количество их участников составит 1,5 тысячи добровольцев. Первые участники тестирования — это рабочие вузов и студенты из австралийской Канберры.

"Пилотная группа получила вакцину — это добровольцы из Канберры, город был выбран, поскольку в регионе уже почти два месяца не было выявлено ни одного случая заражения коронавирусов. С момента приема препарата ними прошло не так много времени, но мы не видим никаких побочных эффектов" , — цитирует центр эксперта Мэтта Клейси.

Согласно его объяснению, препарат нельзя считать действенным, хотя ни один из тех, кто получил его, не пожаловался на самочувствие. Первый этап испытания необходим именно для определения безопасности разработки.

"Тестируемая вакцина состоит из двух частей, одна из которых — небольшой фрагмент генетического материала вируса. Так что при прививке организм получает не сам вирус, а его след, что позволяет распознать источник опасности и выстроить иммунный ответ. Вторая часть вакцины — препарат, помогающий этот ответ усилить", — добавил Клейси.

Как сообщал ONLINE.UA, в мире подтвердили уже пятый случай повторного заражения коронавируса. На этот раз случай повторного заражения COVID-19 обнаружили у жителя Эквадора, который переболел коронавирус в мае и снова подхватил инфекцию в августе.

Отмечается, что он успешно прошел лечение после первого заражения, которое прошло в легкой форме — в июле тест на коронавирус показывал отрицательный результат.