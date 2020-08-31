Россия готова помочь - в Кремле выступили с громким заявлением о Беларуси

Несмотря на регулярные уверения команды российского президента Владимира Путина о невмешательстве Москвы во внутренние дела Беларуси, в российском влиянии на ситуацию никто не сомневается. Это подтверждают не только постоянные звонки и просьбы о помощи и.о. президента Беларуси Александра Лукашенко Путину, но и официальные заявления российских властей о том, что российская сторона готова сделать все возможное, чтобы "помочь" в урегулировании ситуации в Беларуси — для этого, кстати, в РФ уже сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов, который уже подготовили на оказание "помощи" Минску. 31 августа на брифинге журналистам спикер Кремля Дмитрий Песков в очередной раз подтвердил, что Москва при необходимости отправит российских силовиков в Беларусь и для этого Путину не нужно согласие Совета Федерации, так как это "обязательства РФ, которые были ратифицированы парламентом", передает ONLINE.UA.

"В настоящее время речи об использовании этого резерва не идет. Президент также всячески подчеркивал, что речь идет только о крайней ситуации, о ситуации, когда экстремистские элементы перейдут к прямой дестабилизации. Но сейчас мы видим, что положение дел под контролем, и поэтому сейчас нет смысла говорить об этом. Если же российская помощь потребуется, то для этого не нужно будет согласия Совета федерации — это обязательства РФ, которые были ратифицированы парламентом", — ответил Песков на вопрос, будет ли Путин обращаться в Совет Федерации за разрешением на использование силового резерва в Беларуси.

При этом спикер Кремля не исключил, что Россия поделится с Белорусью своим "свежим, достаточно богатым и экспертным" опытом внесения изменений в Конституцию. Но пока, по словам Пескова, официальный Минск за помощью такого рода к Москве не обращался.

Россияне массово комментируют готовность Путина отправить в Беларусь российских силовиков. Они считают, что это будет началом оккупации белорусской территории, что принесет гражданам РФ очередные проблемы.

"Это будет последний гвоздь в гроб путинского режима, но он может на это пойти; Верим, ага. Ну как бы и Крым никто не собирался аннексировать, во всём виновны "силы самообороны Крыма" и прошедший там оккупендум; Согласно договора с ОДКБ военная помощь оказывается в случае внешней угрозы. Теперь Лукашенко придется устроить провокацию в стиле 2010 года с битьем стекол и Путин быстро проведет оккупацию", — комментируют ситуацию россияне в соцсетях, допуская, что сразу же после "помощи" России Беларусь окажется оккупированной, за что последует жесткая реакция всего мира.

Важно отметить, что сам Лукашенко уже заговорил об изменении Конституции Беларуси. Он признал, что сейчас она авторитарная и завязанная на президенте. При этом он отверг предложение оппозиции вернуться к варианту закона 1994 года.

Напомним, накануне Путин и Лукашенко провели очередные телефонные переговоры. Они обсудили ситуацию в Беларуси и договорились о встрече в Москве в скором времени. В Кремле уже подтвердили, что Путин и Лукашенко встретятся в течение двух недель.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что экс-глава МИД Украины Павел Климкин уверен, что за всеми заявлениями Кремля о Беларуси кроется очередной коварный план — Путин сейчас пользуется неадекватностью Лукашенко, чтобы поставить в Беларуси пророссийскую часть оппозиции.